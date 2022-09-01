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2 часа назад

Туроператоры РФ: у россиян огромный спрос на зимние путевки в Египет, Турцию и ОАЭ

FBM.ruиещё 1

Туроператоры РФ рассказали, что увеличился спрос на поездки в зимний период. Россияне активно приобретают путевки, а местом отдыха выбирают популярные в России курорты. Турция, Египет и ОАЭ – по-прежнему популярные маршруты. Об этом поведали РИА Новости ряд представителей отрасли.

Туроператоры рассказали, куда полетят россияне зимой
Фото: FBMFBM

Выяснилось, что объем бронирований туров на период зимы больше, чем в прошлом году за тоже время, почти в 7 раз. Самым востребованным оказался Египет, в данной стране хочет побывать 75% всех, кто подали заявки. Потом идет ОАЭ, и в равной степени турецкие и мальдивские курорты. В том числе россияне интересуются отдыхом на территории Таиланда, Венесуэлы, РФ и Сейшел. О таких предпочтениях поведали в Tez Tour.

А вот Fun&Sun первенство оставляет за курортами Турции, ОАЭ, РФ, Египта и Таиланда. Есть и российский топ, там на первых местах Сочи, Шерегеш, Анапа, Кавминводы, Калининград.

Также россияне стали заранее беспокоится о своем отдыхе. Обычно только в августе и начале осени начинаются какие-то обращения. А в этом году уже в июле есть высокий спрос, при чем бронируются не только зимние каникулы, новогодние праздники и декабрь. Есть определенный спрос на летний сезон 2023 года, подчеркивают в Tez Tour.

Как считают туроператоры, такой спрос связан именно с намерением приобрести путевку с более низкими затратами. Сейчас можно увидеть меньше государств доступных для путешествий, поэтому и стоимость отдыха растет стремительно. Россияне хотят поставить бронь на туры пораньше, чтобы успеть приобрести их “по более выгодной стоимости”.

Например, цена на турпакет в Турцию, если сравнивать с прошлым годом поднялась на 45-50%, а проживание – на 10-15%. Такая же ситуация и в Таиланде.

В отелях видят значительный спрос и тоже стараются заработать, поднимая цену.

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