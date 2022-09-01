Турагенты: “Кто летал в хорошие отели, тех не напугать ценами”

Минувшим летом выбор зарубежных направлений для российских туристов значительно сузился, причем существенно изменилась и стоимость отдыха за границей. В телеграм-канале для профессионалов турбизнеса «Крыша ТурДома B2B» турагенты сообщили какие страны стали заменителями для сложнодоступных направлений.

Фото: Tourdom Tourdom

Теперь туристы подходят к выбору страны для отпуска более тщательно. Если раньше отправиться прямым рейсом из России или с одной стыковкой можно было практически в любую точку мира, то теперь приходится оценивать свои силы и выбирать то, что подешевле.

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«Например, туристы хотели в Мексику. Посмотрели стоимость тура на две недели - около 300 тыс. руб. Их вроде бы и устроило, но перелет был 48 часов туда и 52 - обратно. Это, конечно же, не устроило. Дорога с одной пересадкой уже дороже на 278 тыс. руб. Цена не понравилась. В итоге выбрали Таиланд с пересадкой в Эмиратах», - делятся турагенты.

Многим туристам просто не хочется тратить время отпуска на долгую дорогу, особенно когда количество свободных дней невелико.

«Сначала хотели на Кипр, но подумали про пересадки и время, которое будет потрачено на дорогу и выбрали доступную Турцию», - поясняют сотрудники турбизнеса.

Кроме того, в условиях высокого спроса и ограниченной перевозки большинство направлений значительно подорожало. При этом даже некоторые «массовые» страны по стоимости сравнялись с теми, где ценник всегда был выше среднего.

«Много тех, кто сравнив цены на тот же Египет, выбирали Мальдивы, доплатив всего около 50 тыс. руб.», - добавляют подписчики.

Бюджетным туристам стало особенно сложно определиться с отпуском. Непритязательные путешественники часто выбирали самые доступные популярные страны и скромные отели 3*. Однако в этом году им, зачастую, приходится жертвовать продолжительностью отдыха, чтобы «вписаться в бюджет». В свою очередь те, кто раньше бронировал гостиницы 4*, теперь вынуждены выбирать объекты размещения с меньшей звездностью. «Тенденция следующая: в целях экономии уменьшаем количество ночей или снижаем звездность. Направления: Турция, Сочи, Египет, ОАЭ, как ни странно, Мальдивы».

При этом те, кто привык останавливаться в дорогих «пятерках», даже после повышения цен не изменяют своим предпочтениям.