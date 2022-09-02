Япония смягчила правила въезда в страну туристических групп

Япония, наконец-то, разрешит путешествия по стране в составе туристических групп без сопровождения гида. Новые правила вступают в силу с 7 сентября, заявил в среду премьер-министр страны Фумио Кисида. Япония также увеличивает лимит ежедневных прибытий с 20 000 до 50 000 человек.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Кисида пообещал, что в будущем он рассмотрит возможность еще большего ослабления пограничных ограничений.

«По всему миру растут международные обмены. Нам необходимо принять в них участие и извлечь выгоду из ослабления иены, мы поднимем максимальный уровень турпотока до 50 000 человек с 7 сентября, а также разрешим организованным туристам из всех стран въезжать в страну без дальнейшего сопровождения».

Таким образом, туристам больше не нужен сопровождающий, но только в том случае, если в Японии их принимает местное туристическое агентство.

7 сентября вступает в силу еще одно правило, облегчающее жизнь туристам. Отменяется требование тестирования перед отъездом для путешественников, получивших не менее трех доз вакцины против COVID-19. Сейчас туристы должны предоставить на границе отрицательный результат теста, взятого в течение последних 72 часов.