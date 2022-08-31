Южная Индия готова заменить россиянам европейские курорты

«В основном российские туристы в Индии ездят по так называемому золотому треугольнику Дели — Агра — Джайпур, а те, кто предпочитает пляжный отдых, выбирают штат Гоа. Однако Южная Индия, в том числе наш штат Керала, готовы предложить россиянам и пляжный отдых, и возможность познакомится с историческими памятниками и традициями этого региона, который пока не так хорошо знаком россиянам, а также приключенческий туризм, свадебный и, конечно, аюрведический туризм»,