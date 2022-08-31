Южная Индия готова заменить россиянам европейские курорты

Южная Индия может стать новым популярным направлением для туристов из России, которые сталкиваются с трудностями при поездках на курорты ряда западных стран. Такое мнение высказал во вторник в беседе с корр. ТАСС почетный консул РФ в Тривандруме Ратиш Наир, отметив, что южный штат Керала готов к развитию связей представителей турбизнеса РФ и Южной Индии.
«В основном российские туристы в Индии ездят по так называемому золотому треугольнику Дели — Агра — Джайпур, а те, кто предпочитает пляжный отдых, выбирают штат Гоа. Однако Южная Индия, в том числе наш штат Керала, готовы предложить россиянам и пляжный отдых, и возможность познакомится с историческими памятниками и традициями этого региона, который пока не так хорошо знаком россиянам, а также приключенческий туризм, свадебный и, конечно, аюрведический туризм»,
— сказал Ратиш Наир.
Он отметил, что штат Керала постепенно стал вторым по популярности направлением для россиян в Индии, и представители индийского турбизнеса ожидают, что число российских туристов, посещающих Индию, значительно возрастет. Поскольку ряд платформ онлайн-бронирования закрыл доступ к российским направлениям и ресурсам, взаимодействие между предпринимателями в России и Индии стало насущной необходимостью.
«Мы предлагаем организовать трехдневную индийско-российскую туристическую выставку-ярмарку (Indo-Russian Travel and Tourism Fair, IRTTF) c 29 ноября по 1 декабря в Тривандруме — столице штата Керала. Южная Индия готова заменить россиянам те туристическое направления, которые в настоящее время оказались для них недоступны или труднодоступны»,
— добавил собеседник агентства.