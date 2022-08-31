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2 часа назад

В Таиланде заработал цифровой пропуск для иностранных туристов

Inc-News

Он позволит путешественникам получить доступ к услугам, которые рекомендовали местные жители.

В Таиланде заработал цифровой пропуск для иностранцев
Фото: Inc-NewsInc-News

В Таиланде запустили цифровой пропуск TAGTHAi Pass для иностранных гостей. Его разработало Управление по туризму Таиланда (ТАТ) совместно с пятью ведущими корпорациями страны - AIS, TRUE, Kasikorn Bank, ThaiBev и Dusit Thani.

Электронный пропуск позволит туристам воспользоваться услугами, которые особенно рекомендовали местные жители. Речь идет о достопримечательностях, массажных и спа-салонов, ресторанов. Также по такому пропуску визитеры смогут попасть на уникальные мероприятия.

Пользоваться пропуском легко - достаточно всего лишь отсканировать уникальный QR-код в приложении. Пока что он работает лишь Бангкоке, Пхукете и Чиангмае, но позднее список городов будет расширен.

Приложение TAGTHAi Pass доступно как для Android, так и для iOS. Оно представляет собой универсальную платформу туруслуг для путешествий по Таиланду, и дает путешественникам также разные советы.

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