В Таиланде заработал цифровой пропуск для иностранцев

Он позволит путешественникам получить доступ к услугам, которые рекомендовали местные жители.
В Таиланде запустили цифровой пропуск TAGTHAi Pass для иностранных гостей. Его разработало Управление по туризму Таиланда (ТАТ) совместно с пятью ведущими корпорациями страны - AIS, TRUE, Kasikorn Bank, ThaiBev и Dusit Thani.
Электронный пропуск позволит туристам воспользоваться услугами, которые особенно рекомендовали местные жители. Речь идет о достопримечательностях, массажных и спа-салонов, ресторанов. Также по такому пропуску визитеры смогут попасть на уникальные мероприятия.
Пользоваться пропуском легко - достаточно всего лишь отсканировать уникальный QR-код в приложении. Пока что он работает лишь Бангкоке, Пхукете и Чиангмае, но позднее список городов будет расширен.
Приложение TAGTHAi Pass доступно как для Android, так и для iOS. Оно представляет собой универсальную платформу туруслуг для путешествий по Таиланду, и дает путешественникам также разные советы.