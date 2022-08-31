Что нужно знать тем, кто собрался в Европу без визы

Отдых в Черногории: как добраться и чем заняться.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В Европе Черногория одной из первых открыла въезд для иностранцев, сняв все ковидные ограничения. Россияне имеют возможность отдыхать и путешествовать по стране без получения визы. Корреспондент TourDom.ru уточнил рекомендации для туристов.

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Без визы и прививок

В Черногорию российские туристы сейчас по-прежнему приезжают без оформления визы на срок до 30 дней. В 2022 году правительство не стало увеличивать сезонный безвизовый режим до 90 суток с 1 апреля до 31 октября, как было прежде. Для пересечения границы достаточно загранпаспорта, действующего более 3 месяцев с ожидаемой даты выезда.

Иностранцам разрешен доступ в страну без предъявления ковид-статуса через все пограничные пункты, отмечается на правительственном сайте. Коронавирусные ограничения более не актуальны, лишь на приеме у врача и на транспорте могут попросить надеть маску.

Рекомендовано оформить медицинскую страховку с покрытием, обеспечивающим лечение при COVID-19. По сообщениям туристов, болеть здесь дорого: только первичный осмотр может стоить 130 евро.

Иностранцы платят туристический сбор. Чаще всего это 1 евро в сутки, для детей до 12 лет его нет, а до 18 лет – половина суммы. При заселении в отель персонал обычно включает платеж в стоимость услуг, а также оформляет обязательную регистрацию по месту пребывания.

Как россиянину попасть в Черногорию

В крошечной Черногории два международных аэропорта: в столичной Подгорице и в городе Тиват на побережье Адриатики. Однако на сегодня с Россией нет прямого авиасообщения. Прилететь возможно с пересадками через открытые для россиян страны, правда, в дороге можно провести немало времени.

Из России регулярные полеты в Черногорию осуществляет компания Turkish Airlines со стыковкой в Стамбуле. Среди вариантов – маршруты через столицу соседней Сербии. В частности, до Белграда летят лайнеры Air Serbia из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, а с сентября – рейсы из Казани. Из Белграда в Черногорию добираются на самолете, поезде или автобусе.

Можно взять на заметку рейсы в аэропорт Подгорицы из Казахстана на бортах Air Astana из Алма-Аты и Нур-Султана. Из Азербайджана по маршруту Баку – Тиват летит авиаперевозчик Azerbaijan Airlines.

Что смотреть в Черногории

Полоска черногорской земли у Адриатического моря – сплошные курортные городки и деревеньки. Повсюду – древние крепости и замки и красные черепичные крыши. Среди гор и лесов – пять национальных парков. По откликам путешественников, здесь всё – миниатюрное и красочное, словно из сказки.

Отдыхающие отмечают доступные по цене автобусные экскурсионные туры – от 25 евро, в том числе с русскоговорящими гидами.

В Будве путешественников встречают средневековые улочки и бухта с песчаным пляжем. Живописные горы окружают прибрежный Тиват. В городе Ульцин переплетены западные и восточные мотивы в архитектуре, кухне и образе жизни. Крохотный островок Свети-Стефан – это колоритные здания и фешенебельный курорт и отличные фотоэтюды о поездке. Примерно так обмениваются в чатах впечатлениями уже побывавшие здесь туристы.

У соотечественников популярностью пользуются винные туры к Скадарскому озеру с посещением десятков виноделен и на виноградник Кастель-Савина у моря. Знаменитого по фильму о Джеймсе Бонде казино «Рояль» в Montenegro на самом деле не существует. Однако в стране достаточно игровых центров, и россияне заказывают специальные туры в казино.

В соцсетях пишут о гостеприимстве местных жителей и их радушном отношении к российским путешественникам. Вместе с хорошим сервисом и доступными ценами – всё это создает ощущение праздника, делятся туристы. В подтверждение последнего приводят цены: посещение музея – 2–6 евро, столько же стоит поездка на автобусе, бутылка вина в магазине – от 2 евро, а капучино или пицца в уличном кафе– за 1,5 евро.

Платить – в евро

В Черногории оплата услуг и товаров – только в евро. При этом туристы напоминают, что российские банковские карты, в том числе и платежной системы UnionPay, здесь не работают. Привычных обменных пунктов также нет. Наличную валюту, например доллары или турецкие лиры, меняют в банках. При обмене оказывается, что за эту операцию берут дополнительную комиссию до 5%.

Свои услуги туристам из России стали предлагать нелегальные менялы. Поскольку котировок евро к российскому рублю местный центробанк не дает, то частники ничем не ограничены, комментируют в соцсетях. К примеру, в августе они просили за евро наличные и безналичные рубли из расчета 1:68–72. Такой же невыгодный курс при обмене наличных долларов на евро – 1:0,92–0,94, сообщают в чатах.