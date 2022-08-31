«Не для брезгливых белоручек»: россиянка об отдыхе в Египте

Россиянка бюджетно отдохнула в Египте по программе «Фортуна» и назвала поездку самым худшим отпуском в жизни. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, путешественница купила тур на неделю с проживанием в четырехзвездочном отеле за 89 тысяч рублей, без «Фортуны» он бы стоил 109 тысяч — в результате она пожалела о своем решении сэкономить. По словам читательницы портала, из плюсов у отеля был только чистый пляж и анимация на русском языке.

В остальном она описала гостиницу фразой «не для брезгливых белоручек». Она пожаловалась на грязь в номерах, старую и скрипучую мебель, а также на запах сырости.

«Штору лучше не трогать и не двигать, она ну очень грязная и пыль летит с нее хлопьями. Кондиционер чихает и плюется пылью первые несколько секунд после включения. Розетка всего одна на весь номер и та держится на честном слове»,

— рассказала туристка.

Кроме того, автор отметила очень скудное питание. В перерывах между основными приемами пищи гостям не предлагали снеки, а в ресторане наливали воду «сомнительного происхождения».

«Пиво заканчивается через два часа после открытия бара, нужно ловить момент завоза и идти вставать в очередь»,