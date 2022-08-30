Как курорты Греции выживают без российских туристов

Так, управляющий директор туристической компании «Tez Tour Греция» Димитрис Харитидис поделился тем фатком, что Греция не сильно зависела от российского рынка. Однако к нему был привязан потребительский рынок, в том числе, и дорогие отели.

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Рекордные показатели турпотока в Греции последний раз были в 2013 году. Тогда курорты Греции посетили более 1 млн. российских туристов.

Но отсутствие российских туристов все-таки оставил ярки след на экономике Греции. Директор «Tez Tour Греция» подчеркнул, что часть районов Греции испытывают трудности, например, Пелопоннес.

«На Крите другая ситуация: в Ираклион прилетало порядка четырех миллионов туристов, россиян было 260 тысяч, это пять-шесть процентов. Если добавить Ханью, доля гостей из РФ на острове всего два-три процента. Много путешественников из нашей страны было в дорогих отелях, в частности, в Элунде»,

— сообщил Харитидис.

В очередной раз эксперты вспомнили о щедрости российских туристов на курортах отметив, что другие гости предпочитают быть более экономными и редко дают чаевые.