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1 час назад

Как курорты Греции выживают без российских туристов

runews24.ru

Так, управляющий директор туристической компании «Tez Tour Греция» Димитрис Харитидис поделился тем фатком, что Греция не сильно зависела от российского рынка. Однако к нему был привязан потребительский рынок, в том числе, и дорогие отели.

Как курорты Греции выживают без российских туристов
Фото: runews24.rurunews24.ru

Рекордные показатели турпотока в Греции последний раз были в 2013 году. Тогда курорты Греции посетили более 1 млн. российских туристов.

Но отсутствие российских туристов все-таки оставил ярки след на экономике Греции. Директор «Tez Tour Греция» подчеркнул, что часть районов Греции испытывают трудности, например, Пелопоннес.

«На Крите другая ситуация: в Ираклион прилетало порядка четырех миллионов туристов, россиян было 260 тысяч, это пять-шесть процентов. Если добавить Ханью, доля гостей из РФ на острове всего два-три процента. Много путешественников из нашей страны было в дорогих отелях, в частности, в Элунде»,

— сообщил Харитидис.

В очередной раз эксперты вспомнили о щедрости российских туристов на курортах отметив, что другие гости предпочитают быть более экономными и редко дают чаевые.

Напомним, что после антироссийских санкций Греция и Россия закрыли воздушный коридор и отменили авиасообщение. Из-за этого стоимость путевок выросла на 15%.

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