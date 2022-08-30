Лучше Италии: самое красивое озеро, куда можно попасть без заграна

Карта доступных направлений для россиян в последние годы заметно сузилась. Приходится искать интересные локации в списке тех стран "куда можно". Особенно популярны поэтому становятся кавказские республики, среди которых россиянам очень интересна Абхазия. Именно там находится озеро, которое обязательно стоит посетить хоть раз в жизни. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Фото: tripadvisor.ru tripadvisor.ru

Абхазия особенно популярна у российских туристов по нескольким причинам. Во-первых, республика граничит с Россией. Чтобы до нее добраться, нужно прилететь или приехать на поезде/машине в Сочи. Чтобы добраться до русско-абхазской границы нужно всего 20 минут. Еще около часа, чтобы пройти границу, и вы уже в Абхазии. При этом россиянам не нужен для въезда в республику загранпаспорт или какие-то дополнительные справки. Въезд в Абхазию осуществляется по внутреннему российскому паспорту.

Wikimedia Commons

Здесь перед вами открывается страна, раскинувшаяся между горами и морем. Почти все города Абхазии лежат у моря и все в этой стране крутится вокруг природы. Помимо гор, альпийских лугов, песчаных и галечных пляжей, скалистых берегов и чистого моря, здесь впечатляющие водопады и невероятной красоты горные озера.

Жемчужиной Абхазии считается озеро Рица. Многие сравнивают его с итальянским озером Комо. На некоторых фото сложно понять, Комо это или Рица.

tripadvisor.ru

Кристально чистое озеро ледниково-тектонического происхождения окружено пушистыми горами на высоте 950 метров в глубоком лесистом ущелье рек Лашипсе и Юпшары.

"Место очень красивое - дорога к озеру, как многие пишут, действительно не менее живописная, даже лучше) Вода в реке, чем выше, тем более красивого, голубого цвета...";

"В последний раз я была на озере лет 30 назад. Оно все также красиво, но сейчас по нему еще можно прокатиться на катамаране. Как приятно плыть по водной глади, рассматривая окружающую природу, горы. А как приятно посидеть в кафе, кушая вкуснейшую свежую рыбку, любуясь красотой этого сказочного места! Мы приехали в Абхазию на 2 дня специально, чтобы съездить на эту экскурсию, и не пожалели...";

"Дорога к озеру пролегает по красивым местам, горная река, горы, каньон, водопады, Голубое озеро... Пока ехали к Рице,очень много делали остановок на разных красотах. Поэтому стоит выезжать рано.

И вот мы приехали к тому месту, где находится большая смотровая площадка, множество кафешек. Днем очень очень много народа. Пейзаж великолепный...", — делятся туристы впечатлениями на портале tripadvisor.ru.

Для туристов интересно будет покататься на катамаране или винтажном катере по озеру. Кроме того, на берегу озера находится дача Сталина и примыкающая к ней дача Хрущева с историческими предметами мебели. Здесь регулярно проводятся экскурсии.

Wikimedia Commons

Некоторые туристы считают, что особого внимания заслуживает дорога к озеру. Так, она пролегает между горами и кристальными реками. Вокруг открываются потрясающие пейзажи, туристы проезжают водопады, знаменитое голубое озеро и Юпшарский каньон.