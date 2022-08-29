По дороге в Доминикану бесплатно покормят только раз

Туроператор ANEX Tour поделился в телеграм-канале описанием услуг, которые будут предложены туристам на бортах турецкой авиакомпании Mavigok Aviation, вылетающих в Доминикану. Так как перевозчик новый, после первых анонсов о запуске рейсов у путешественников было много вопросов. Наконец появились подробности.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Время в полете Анталья – Ла Романа составит 12,5 часов. В билет в экономклассе включено разовое питание, второй прием пищи возможен за дополнительную плату. Пассажирам будет выдаваться дорожный набор. В него входят наушники, очки для сна, носки и ушные вкладыши. Бесплатно можно провозить багаж весом не больше 10 кг и ручную кладь вдвое меньше.

В бизнес-классе пассажирам предложат двухразовое питание, а также алкогольные и безалкогольные напитки. Вдобавок к дорожному набору предоставят подушку, одеяло и наушники. Туроператор предупреждает: оплатить услуги на борту и на стойке регистрации разрешается только наличными. Обслуживать рейсы будет англоговорящий персонал.

Турист сможет выбрать три варианта стыковки в Турции на пути в Доминикану – он может провести здесь от одних до трех суток. На обратном пути – вылет из Турции либо в тот же день, либо на следующий.