Отель на Мальдивах начал принимать от туристов рубли

«Мальдивы – направление недешевое. И у клиентов, размещающихся в дорогих отелях, очень востребована наша услуга депозита. Если клиент предполагает, что будет тратить на дополнительные услуги какие-то большие суммы, он может внести необходимую сумму в рублях у нас в офисе по курсу ЦБ РФ + 5%. Мы перечисляем его средства в отель, и клиент может тратить их на допуслуги. Если лимит не будет израсходован за время отдыха, то после возвращения получить возврат можно в Москве по тому же курсу», – говорит руководитель «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.