Отель на Мальдивах начал принимать от туристов рубли

Из-за проблем с банковскими картами основным способом оплаты дополнительных услуг во время отдыха на Мальдивах для российских туристов стали наличные. Поскольку россиян на Мальдивах второй год подряд особенно много, местный бизнес идет навстречу. В Rahaa Resort 4* за дополнительные услуги теперь можно рассчитаться российскими рублями. Курс устанавливается отелем, он ежедневно обновляется и отображается на ресепшен.
«Оплаты в рублях на Мальдивах не назвать частой практикой, это временная мера. Отель обозначил срок работы данного сервиса до 31 октября 2022 года», – рассказала Алёна Хитрова, руководитель отдела по связям с общественностью ANEX Tour.
В остальных отелях оплату принимают в долларах. При этом на сегодняшний день туристы из РФ могут вывозить за рубеж не более 10 тыс. долларов. Это создает определенные сложности тем, кто привык отдыхать на широкую ногу, но туроператоры нашли выход.
«Мальдивы – направление недешевое. И у клиентов, размещающихся в дорогих отелях, очень востребована наша услуга депозита. Если клиент предполагает, что будет тратить на дополнительные услуги какие-то большие суммы, он может внести необходимую сумму в рублях у нас в офисе по курсу ЦБ РФ + 5%. Мы перечисляем его средства в отель, и клиент может тратить их на допуслуги. Если лимит не будет израсходован за время отдыха, то после возвращения получить возврат можно в Москве по тому же курсу», – говорит руководитель «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.
Еще один вариант сократить наличные платежи на месте – это выбрать отель, работающий по системе all inclusive или полный пансион. Благо их становится все больше.
Для тех, кто едет с наличными, напомним, что на Мальдивах принимают не любые банкноты. Расплатиться можно только долларами, выпущенными позже 2006 года. В последнее время банки не принимают американские банкноты, напечатанные на белой бумаге. Евро берут, но не во всех отелях – здесь все на усмотрение менеджмента.