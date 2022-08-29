Что изменится для туристов в случае запуска рейсов в Лаос

«В нашей компании мы продаем Лаос для продвинутых путешественников в прекрасном сочетании с Вьетнамом и/или Мьянмой. Что касается прямых рейсов, то я не вижу такой необходимости, так как количество размещения, которое в Лаосе может удовлетворять запросам россиян, весьма невелико. К тому же у Лаоса нет выхода к морю. Скорее всего, это больше подойдет в комбинации с другими направлениями. При возобновлении прямых рейсов я бы больше ратовал за Вьетнам, а уже оттуда предлагал опционально комбинации с Лаосом».