Что изменится для туристов в случае запуска рейсов в Лаос

Перед жителями Приморья снова замаячила скромная перспектива возобновления прямых перелетов за границу. В очередной раз заявлены рейсы из Владивостока в Лаос. В качестве перевозчика могут выступить «Уральские авиалинии». Будут ли такие перелеты пользоваться спросом и какие перспективы они несут, узнали у экспертов.
По словам Ирины Юриной (ITM Group), Лаос вряд ли можно считать массовым направлением для нашего рынка. Однако он может стать интересной транзитной точкой для тех туристов, которые хотят удобно добираться с Дальнего Востока во Вьетнам, Таиланд и другие страны ЮВА.
«Прямые перелеты между Владивостоком и Вьентьяном дадут туроператорам возможность формировать интересные комбинированные туры. Лаос много чего может предложить даже искушенному туристу», – рассказала специалист.
Что касается блочной программы, то, по словам Ирины, строить какие-либо планы преждевременно: «Но к этому вопросу обязательно вернемся, когда появится больше ясности».
Дмитрий Арутюнов, руководитель «АРТ-ТУР», считает Лаос интересным направлением. По его словам, эта страна может пользоваться спросом при комбинированных турах.
«В нашей компании мы продаем Лаос для продвинутых путешественников в прекрасном сочетании с Вьетнамом и/или Мьянмой. Что касается прямых рейсов, то я не вижу такой необходимости, так как количество размещения, которое в Лаосе может удовлетворять запросам россиян, весьма невелико. К тому же у Лаоса нет выхода к морю. Скорее всего, это больше подойдет в комбинации с другими направлениями. При возобновлении прямых рейсов я бы больше ратовал за Вьетнам, а уже оттуда предлагал опционально комбинации с Лаосом».
В турагентстве «Вокруг Света» (Владивосток) нам рассказали, что, на их взгляд, скорее всего, направление будет пользоваться спросом:
«Лаос будет в основном использоваться как пункт пересадки во Вьетнам и Таиланд. В связи с отсутствием альтернативы нашим туристам придётся рассмотреть такой сложный маршрут».