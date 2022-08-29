4 страны, куда лучше ехать зимой, чем летом

Поездки в эти места лучше запланировать на осень и зиму.

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В России лето традиционно любят сильнее, чем любой другой сезон, и возлагают на него большие отпускные надежды. Однако во многих других странах лето откровенно недолюбливают – и путешественникам из России было бы полезно знать, где именно и почему.

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Страны Персидского залива

Почему не стоит ехать летом: жара до +50°C.

Курорты ОАЭ, пустыни Саудовской Аравии и персидское наследие Ирана привлекают российских туристов в течение всего года, но летом поток ощутимо снижается. Причина банальна – жара. Россиянам, привыкшим к «северному лету – карикатуре южных зим», 40°C–50°C покажутся пеклом.

Акклиматизация в таких условиях займёт не меньше недели, а в особо сложных случаях растянется на весь отпуск. И если вы не готовы передвигаться по Аравийскому полуострову короткими перебежками от кондиционера к кондиционеру, лучше запланировать путешествие на более прохладные месяцы.

Острова Карибского бассейна

Почему не стоит ехать летом: влажность, тайфуны и цунами.

В теории расположенные у экватора Доминикана, Куба, Гаити и другие места в Карибском бассейне обещают россиянам если не климатический рай, то комфортные +28°C точно. На практике у такой стабильности обнаруживаются сразу несколько серьёзных погодных «побочек» – невыносимая влажность и периодические ураганы, тайфуны и цунами. Даже не угрожая путешественникам напрямую, они могут заметно подпортить отдых: спровоцировать проблемы с размещением и передвижением, питанием и пресной водой. Стоит перестраховаться и либо предпочесть другой сезон, либо уехать подальше от экватора.

Юго-Восточная Азия

Почему не стоит ехать летом: сезон дождей.

Бали, Таиланд и Вьетнам не случайно выбирают для «зимовки»: в летние месяцы велик риск обильных затяжных дождей, способных размыть хорошие впечатления от отдыха. Лучшее время для путешествий по Юго-Восточной Азии – с ноября по март: этот период считается «сухим сезоном». Если же отпуск выпал именно на лето и перенести его не получится, стоит выбрать для отдыха центральные районы Вьетнама (например, Дананг или Хойан), островные Самуи и Панган в Таиланде или более экзотический Борнео.

Регионы Южного полушария

Почему не стоит ехать летом: в это время там зима.