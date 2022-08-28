Как выглядит сейчас поездка из Германии в Россию

Наша соотечественница, живущая в Германии, рассказала TourDom.ru о поездке на автобусе из Мюнхена в Минск и далее на поезде в Москву. Слухи о проблемах с пересечением границ для обладателей российских паспортов оказались сильно преувеличены.

Фото: tourdom tourdom

По словам Алены, изначально она за 40 евро купила билет на самолет из Нюрнберга в Таллин, чтобы там пересесть на автобус до Питера и приехать в Москву на поезде. Однако начитавшись новостей из Прибалтики о планах ограничить въезд для граждан России, передумала:

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«Я постоянно живу в Германии, но вся эта ситуация меня оттолкнула».

Выбор в пользу автобуса до Минска она сделала по совету знакомой, которая рассказала, что водители очень дружелюбны, а дорога не очень утомительна. В отличие от варианта с самолетом до Таллина польскую границу пассажиры проходят днем, а не ночью.

Билет Мюнхен – Минск обошелся в 9300 руб.

«В автобусе поначалу оказалось всего человек десять. Мы были довольны, так как каждый занял по два места. А вот в Берлине подсело очень много пассажиров. В основном русские, белорусы, украинцы. Рядом со мной расположилась девушка из Минска, а напротив сидела женщина с ребенком, возвращавшиеся домой в Луганск»,

– описала попутчиков Алена.

Никаких конфликтов в дороге не было, наоборот: все общались и помогали друг другу.

«В закусочной в Польше не было сдачи с моих 10 евро, поэтому один русский парень оплатил мне гречневую кашу, она стоила 2,50»,

– рассказала Алена.

Водители-белорусы, как и обещала знакомая, оказались душками. Во-первых, не потребовали доплату за сумки, во-вторых, включали в дороге музыку, делились информацией. С их слов, есть негласное правило: через границу ЕС обладатель российского паспорта может вывезти до 2 тыс. евро, а немецкого – 10 тыс. Проверить его на практике не получилось, так как с собой Алена везла куда меньшую сумму и никаких вопросов к ней и к другим россиянам на польской границе не возникло.

«Нас было всего пятеро: я, тот парень, который купил мне кашу, дедушка лет 75 и двое мужчин. Нас собрали у небольшого здания и сказали, что будут обслуживать вне очереди. Мы испугались, всех действительно очень быстро пропустили и сказали ждать остальных пассажиров – белорусов и украинцев. Даже вещи смотреть не стали»,

– описала процесс Алёна.

На белорусской стороне обстановка тоже оказалась миролюбивой. Пограничников заинтересовал только темнокожий парень, который ехал к своей девушке.

«За то время, пока он, бедный, стоял у одного из двух открытых окошек, мы все успели пройти»,

– рассказала собеседница редакции.

В Бресте Алене представился случай отблагодарить попутчика за кашу.

«Я купила ему чай, так как евро там не принимали, а поменять деньги было негде»,

– рассказала Алена.

По ее словам, пока ехали оставшиеся 5 часов по отличной трассе в Минск, в автобусе разве что песни не пели, вместо них водители включали музыку:

«Это было очень похоже на выезд в стройотряд, пионерлагерь или на картошку, потому что все сплачиваются и помогают другу другу».

Оставшийся участок пути на поезде из Минска в Москву Алёна тоже преодолела без каких-либо трудностей. В Смоленске зашел пограничник, быстро проверил документы и вышел – никаких проблем не возникло.

«Понимаете, в Германии сейчас очень сильная пропаганда. Если ты говоришь, что едешь в Россию, то на тебя смотрят как на сумасшедшего, который отправляется прямиком в ад. Люди думают, что это очень трудно и тебя будут везде гнобить. Но такого нет вообще»,