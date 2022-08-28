Как туристу попасть в Сербию и что там смотреть

Сербия – одно из немногих европейских государств, куда российские туристы могут приехать без оформления визы. Полная отмена всех ограничений по коронавирусу и прямое авиасообщение между нашими странами делают это направление привлекательным для отдыха. Редакция TourDom.ru подготовила памятку для туристов.

Фото: Tourdom Tourdom

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Россияне приезжают в Сербию без оформления визы сроком на 30 дней. На границе ставят штамп в загранпаспорт.

Все меры контроля и ограничения по COVID-19 отменены по решению правительства как для жителей, так и для туристов. Больше не требуют ПЦР- и антиген-тесты, сертификаты о прививках. При посещении страны рекомендовано иметь медицинскую страховку с покрытием от 20 тыс. евро.

По существующим правилам иностранцы должны зарегистрироваться по месту пребывания в течение суток и получить соответствующий документ, срок действия которого – месяц. Туристам его оформляют сотрудники отеля при заселении на местном портале Госуслуг. Как отмечают путешественники, на практике данную справку редко где спрашивают, но могут попросить при оформлении сим-карты или аренде машины.

Как добраться?

До Белграда из России можно долететь регулярными рейсами российских и иностранных авиакомпаний. Прямой перелет возможен только с национальным авиаперевозчиком Сербии.

Всего за 3 часа Air Serbia доставляет пассажиров в сербскую столицу из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. С 19 сентября сербская компания будет выполнять два рейса в неделю также из Казани. Время в пути – 4 часа.

С одной-двумя пересадками и нередко длительными стыковками построены другие маршруты. Короткие, удобные и недорогие – пользуются повышенным спросом, и билеты необходимо бронировать заранее.

Например, Turkish Airlines летит из Внуково с пересадкой в Стамбуле за 7,5 часа. Маршрут Внуково – Дубай (Emirates) – Белград (flydubai) – около 14 часов.

Из Домодедово – регулярный рейс Red Wings в Стамбул, а далее с выходом в город (раздельное бронирование) – на Air Serbia до Белграда, общее время в пути 8,5 часа.

На крыльях «Аэрофлота» из Шереметьево – до Стамбула, где происходит стыковка с рейсом Air Serbia на Белград, – за 14 часов.

Из аэропорта Жуковский добраться до Сербии можно со стыковкой в Стамбуле на бортах Red Wings и Air Serbia за 12 часов.

Среди других вариантов – стыковочные рейсы Nordwind Airlines и flydubai с пересадками в Тегеране и Дубае. Перевозчики Utair и Qatar Airways летят через Ереван и Доху. А турецкий лоукостер AnadoluJet использует в качестве хаба Анкару.

Как выгодно платить?

Местная валюта – сербские динары. Здесь принимают российские карты UnionPay. Списание денег за покупки и обналичивание зависит от типа карты, текущего курса доллара, условий конвертации и тарифов на обслуживание как российских, так и сербских банков.

При безналичной оплате – это плюс 5–15% к кросс-курсу валютной пары рубль/динар, по оценкам туристов. А за снятие денег в банкомате – до -15% от этой котировки. В меню некоторых АТМ есть опция «выбрать фиксированный курс»: если да – будет курс на сегодня, если нет – на дату клиринга, т. е. через пару дней.

В одном из чатов приведен опыт снятия денег через банкомат UniCredit Bank с рублевой карты UnionPay от Россельхозбанка. Как подсчитал путешественник, 7 августа он получил наличные из расчета 1,76 динара за 1 руб., что на 8,5% меньше значения кросс-курса.

В обменных пунктах Белграда принимают российские рубли. В соцсетях приводят такой пример: 14 августа за 1 руб. давали 1,6 динара, что на 15% меньше официального кросс-курса на эту дату.

В качестве альтернативы туристы подсчитывают выгоду от приобретения долларов или евро. При покупке в России наличной валюты на 4–5 руб. дороже курса Центробанка и дальнейшем обмене на динары комиссия за обе операции – примерно те же 13–15%. В последнее время в обменниках за доллар предлагают около 110, а евро – 115 сербских динаров.

Получить наличные можно международным почтовым переводом. Оформляют его в отделении почты в России – в рублях, получают в указанном почтовом отделении в Сербии – в динарах. При заявленных 2–3 днях деньги приходят в течение суток и по достаточно щадящему курсу, утверждают при обсуждении этого сервиса в паблике.

Что посмотреть в Сербии?

По Сербии приятно и комфортно путешествовать. Жители страны радушны и приветливы к гостям из России. И здесь действительно есть что посмотреть, чему удивиться – насыщенно и одновременно душевно провести отпуск.

Пожалуй, ни один турист не обошел стороной крепость Калемегдан с ее памятниками трех исчезнувших империй. Сюда можно прийти в любое время, вход бесплатный. В Королевском дворце путешественников привлекают необычные интерьеры. А православный храм Святого Саввы по размерам превосходит храм Христа Спасителя.

А еще в Белграде десятки музеев, среди которых исторический, почтовый, цветов... В Национальном музее интерактивные стенды представляют эксперименты Николы Теслы с электричеством, которые и для нашего времени – на грани фантастики. Не менее увлекательно в Музее иллюзий с его головоломками и оптическими эффектами.

Не иначе как Монмартром называют улочку Скадарлия в старом городе: с картинными галереями и антикварными лавками, аутентичными ресторанчиками с живой музыкой. Многие считают, что приехать в Сербию можно и просто для того, чтобы побродить по улочкам и везде попробовать блюда национальной кухни. Не перечесть мест, где туристы вкушали местные яства, вобравшие в себя вкусы Запада и Востока.