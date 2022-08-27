Терапевт рассказала, что делать при болезни на отдыхе

— В первую очередь турист должен взять с собой в путешествие все лекарства, которые он принимает на постоянной основе. Например, гормоны щитовидной железы, препараты от сахарного диабета или давления. Медикаменты, выписанные врачом, не нужно оставлять дома. Их обязательно необходимо продолжать пить на отдыхе. Также я советую взять с собой жаропонижающие порошки, обезболивающие и противоаллергические таблетки, средство от солнечных ожогов и энтеросорбенты — препараты от острого отравления, — уверена эксперт.