В Сингапур можно путешествовать без прививок и масок

Впервые более чем за два года местные жители и туристы, путешествующие в Сингапур, больше не будут обязаны носить маски в помещениях, за исключением общественного транспорта и мест повышенного риска, типа медицинских учреждений.

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Министерство здравоохранения города-государства также обновило правила для невакцинированных путешественников, отменив требование об обязательном 7-дневном карантине. Новая норма вступает в силу также со следующей недели. Непривитые путешественники должны будут сдать отрицательный тест в течение двух дней перед поездкой.