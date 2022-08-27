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2 часа назад

В Сингапур можно путешествовать без прививок и масок

TURIZM.RU

Впервые более чем за два года местные жители и туристы, путешествующие в Сингапур, больше не будут обязаны носить маски в помещениях, за исключением общественного транспорта и мест повышенного риска, типа медицинских учреждений.

В Сингапур можно путешествовать без прививок и масок
Фото:  TURIZM.RU TURIZM.RU

Министерство здравоохранения города-государства также обновило правила для невакцинированных путешественников, отменив требование об обязательном 7-дневном карантине. Новая норма вступает в силу также со следующей недели. Непривитые путешественники должны будут сдать отрицательный тест в течение двух дней перед поездкой.

Как раз это смягчение, касающееся тех, кто по каким-то причинам отказался от вакцинации, делает Сингапур еще более привлекательным для туристов, собирающихся в гастрономический тур по заведениям мирового класса, на Гран-при Сингапура Формулы-1 в октябре или на другие мероприятия в этом году.

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