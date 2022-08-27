В Сингапур можно путешествовать без прививок и масок

Впервые более чем за два года местные жители и туристы, путешествующие в Сингапур, больше не будут обязаны носить маски в помещениях, за исключением общественного транспорта и мест повышенного риска, типа медицинских учреждений.
Министерство здравоохранения города-государства также обновило правила для невакцинированных путешественников, отменив требование об обязательном 7-дневном карантине. Новая норма вступает в силу также со следующей недели. Непривитые путешественники должны будут сдать отрицательный тест в течение двух дней перед поездкой.
Как раз это смягчение, касающееся тех, кто по каким-то причинам отказался от вакцинации, делает Сингапур еще более привлекательным для туристов, собирающихся в гастрономический тур по заведениям мирового класса, на Гран-при Сингапура Формулы-1 в октябре или на другие мероприятия в этом году.