Туроператоры назвали стоимость путешествия в Иорданию

Российские туроператоры наращивают полетную программу в Иорданию. Эксперты раскрыли стоимость путешествия в Иорданию осенью 2022 года.

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«Улететь в Иорданию можно как прямым рейсом, так и с пересадкой. Такой отдых больше всего интересен туристам, которые предпочитают экскурсии», – заявили в агентстве «Интурист».

Впрочем, для любителей пляжного отдыха в Иордании существуют отели на берегу Красного моря и оздоровительные комплексы на Мертвом море. Один билет на прямой рейс «Москва – Амман» в ноябре 2022 года будет стоить 65,4 тыс. рублей. Рейсы с 30 октября будет выполнять иорданская компания Royal Jordanian по вторникам, пятницам и воскресенье.

Российские туроператоры отметили, что из Аммана легко добраться до любого иорданского курорта. Кроме того, улететь в Иордан можно с пересадкой в третьих странах, либо прямым рейсом из Сочи.

«Ждем запуска прямых рейсов из Москвы, спрос есть, но цены очень высокие, поэтому большого турпотока нет», – заявил туроператор «ПАКС».