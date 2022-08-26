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1 час назад

Туроператоры назвали стоимость путешествия в Иорданию

РИА "ФедералПресс"

Российские туроператоры наращивают полетную программу в Иорданию. Эксперты раскрыли стоимость путешествия в Иорданию осенью 2022 года.

Туроператоры назвали стоимость путешествия в Иорданию
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Улететь в Иорданию можно как прямым рейсом, так и с пересадкой. Такой отдых больше всего интересен туристам, которые предпочитают экскурсии», – заявили в агентстве «Интурист».

Впрочем, для любителей пляжного отдыха в Иордании существуют отели на берегу Красного моря и оздоровительные комплексы на Мертвом море. Один билет на прямой рейс «Москва – Амман» в ноябре 2022 года будет стоить 65,4 тыс. рублей. Рейсы с 30 октября будет выполнять иорданская компания Royal Jordanian по вторникам, пятницам и воскресенье.

Российские туроператоры отметили, что из Аммана легко добраться до любого иорданского курорта. Кроме того, улететь в Иордан можно с пересадкой в третьих странах, либо прямым рейсом из Сочи.

«Ждем запуска прямых рейсов из Москвы, спрос есть, но цены очень высокие, поэтому большого турпотока нет», – заявил туроператор «ПАКС».

Сегодня купить недельный тур в Иордан можно по цене от 68 тыс. рублей на одного человека, передает РИА Новости.

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