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57 минут назад

Пожилая британка подралась с бортпроводником в самолете из-за отказа налить ей шампанское

Газета.Ru

В Англии пожилая пассажирка самолета устроила скандал на борту после того, как бортпроводники отказались наливать ей алкоголь, пишет LADBible. Это настолько возмутило женщину, что она кинулась с кулаками на членов экипажа.

Старушка подралась с бортпроводником из-за шампанского
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным СМИ, женщина летела из Манчестера в Родос. Пенсионерка попросила бокал шампанского, но получила отказ, так как это не входило в стоимость билета. Однако разъяснения бортпроводников на пассажирку не подействовали, и она устроила скандал.

«Она начала ругаться и впадать в ярость. В какой-то момент она встала и попыталась открыть дверь во время полета», — рассказали очевидцы.

Один из стюардов попытался успокоить женщину, но получил от нее по лицу. Пилотам самолета пришлось делать экстренную посадку в Мюнхене, где британку уже ждали полицейские, чтобы снять ее с рейса.

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