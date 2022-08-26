Старушка подралась с бортпроводником из-за шампанского

В Англии пожилая пассажирка самолета устроила скандал на борту после того, как бортпроводники отказались наливать ей алкоголь, пишет LADBible. Это настолько возмутило женщину, что она кинулась с кулаками на членов экипажа.

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По данным СМИ, женщина летела из Манчестера в Родос. Пенсионерка попросила бокал шампанского, но получила отказ, так как это не входило в стоимость билета. Однако разъяснения бортпроводников на пассажирку не подействовали, и она устроила скандал.

«Она начала ругаться и впадать в ярость. В какой-то момент она встала и попыталась открыть дверь во время полета», — рассказали очевидцы.