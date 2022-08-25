Лучший мегаполис мира упростит правила въезда для иностранных туристов

Власти Сингапура планируют отменить карантин для непривитых иностранных путешественников с 29 августа. Об упрощении правил въезда в лучшем мегаполисе мира, по версии ООН, сообщает CNBC.

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В издании подчеркнули, что не вакцинированным от COVID-19 туристам больше не придется самоизолироваться на одну неделю. Теперь непривитым гостям популярной азиатской страны, в частности россиянам, достаточно будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 48 часов до вылета.

Также отмечается, что полностью привитые путешественники могут въезжать в Сингапур не только без дальнейшего прохождения карантина, но и без теста на коронавирус. Однако под это правило попадают не все иностранные граждане, а только те, кто привит вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения. Российских препаратов в этом списке нет.

Более того, с 29 августа в стране отменяется обязательный масочный режим в помещениях и общественном транспорте.