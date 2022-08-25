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31 минуту назад

Как уборщицы мстят постояльцам

Мария Каткова

Даже если ваш отель стоил очень больших денег, не стоит себя там вести так, как будто вам все должны. Иначе есть риск нарваться на месть уборщицы, официанта или администратора. Дело в том, что все сотрудники отеля общаются между собой и знают заносчивых клиентов в лицо, поэтому могут насолить им в любом месте. О том, какими способами они пользуются — в материале “Рамблера”.

Как уборщицы мстят постояльцам
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Несвежее постельное белье

В отелях в высокий сезон случается такое, что постельного белья и полотенец не хватает для постояльцев, и тогда уборщицы мстят тем, кто их обидел. Они берут несвежее постельное белье, на котором нет признаков загрязнения, но на нем уже лежал кто-то другой. Белье не гладят, но пшикают специальным спреем с ароматом стирального порошка, а потом застилают кровать.

Использование косметики

Уборщица может воспользоваться косметикой или средствами личной гигиены человека. Например, помыть шампунем ванную или вылить часть любимого крема. Постояльцу от этого ничего не будет, он может даже не заметить разницы, а уборщица останется довольной и удовлетворенной. Если клиент и заметит что-то, то доказать этого не сможет.

Деньги на чай

Вы наверняка слышали о том, что уборщицы принимают монеты, оставленные на столе или прикроватной тумбочке за то, что вы оставили им это “на чай”. Такое распространено среди пожилых уборщиц в небольших отелях, но в современных гостиницах у персонала есть правило, что нельзя брать ничего из номера. Однако уборщица может притвориться, что действительно не знала об этом, и деньги присвоит себе.

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