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45 минут назад

Аномально жаркое лето возродило в Европе «сухой туризм»

Слово и Дело

Экстремальная засуха в странах Европы практически уничтожила все водные круизы, взамен возродив интерес к «сухому туризму».

Аномально жаркое лето возродило в Европе «сухой туризм»
Фото: Слово и делоСлово и дело

Этот вид путешествий получил свое название из-за того, что обычно достопримечательности скрыты под водой и обнажаются лишь во время засухи. Например, в своих водах реки Европы скрывают множество кораблей времен Второй мировой войны или так называемые «голодные» камни.

В Испании обмелевшее в этом году водохранилище Сау явило миру и туристам затопленную в 1962 году церковь Сан-Рома. Теперь она стала новой местной достопримечательностью, а мэр городка Виланова-де-Сау Жоан Риера намерен серьезно ограничить поток желающих ее увидеть.

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