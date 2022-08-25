Аномально жаркое лето возродило в Европе «сухой туризм»

Экстремальная засуха в странах Европы практически уничтожила все водные круизы, взамен возродив интерес к «сухому туризму».
Этот вид путешествий получил свое название из-за того, что обычно достопримечательности скрыты под водой и обнажаются лишь во время засухи. Например, в своих водах реки Европы скрывают множество кораблей времен Второй мировой войны или так называемые «голодные» камни.
В Испании обмелевшее в этом году водохранилище Сау явило миру и туристам затопленную в 1962 году церковь Сан-Рома. Теперь она стала новой местной достопримечательностью, а мэр городка Виланова-де-Сау Жоан Риера намерен серьезно ограничить поток желающих ее увидеть.