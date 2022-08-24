Что делать, если сотрудники отеля докучают после отъезда

С некоторыми туристами случается такое, что их номер по ошибке попадает в руки недобросовестных сотрудников отеля. В итоге те начинают докучать путешественникам уже после того, как те вернулись с отпуска. Бывает и такое, что женщины сами оставляют свои номера для курортного романа, а потом жалеют о содеянном. Такое, как правило, происходит в пятизвездочных отелях с различными услугами и большим количеством персонала. О том, что делать, если неприятные звонки не прекращаются после путешествия — в материале “Рамблера”.
Самым очевидным способом прекратить назойливое общение может быть блокировка номера. Стоит поставить блок не только на звонки и СМС, но и заблокировать человека в социальных сетях и мессенджерах. Может произойти и такое, что сотрудник будет создавать новые аккаунты и использовать новые номера, продолжайте блокировать и их, он не сможет постоянно донимать вас с разных номеров телефона, они тоже не бесконечны. В конце концов он устанет от бесполезных сообщений и забудет о вас.
Не стоит обращать внимания на назойливые сообщения от сотрудников отеля. Единственное, что они знают — ваше ФИО и номер телефона. До других данных они добраться не смогут. Поэтому можно убрать звук от уведомлений от конкретного человека и не читать их. Так он поймет, что вы не станете жертвой его травли, потеряет интерес и попытки с вами связаться прекратятся.
Если сотрудник отеля начал вам серьезно докучать, можно пожаловаться на него в его место работы. Вероятнее всего, его уволят, и он перестанет вам названивать и присылать сообщения. С отелем можно связаться разными способами, даже если вы летали через туроператора. Достаточно зайти на сайт отеля и написать им в социальных сетях о том, что их сотрудник донимает туристов. Большинство гостиниц дорожат своей репутацией, поэтому как можно скорее пресекут такую деятельность.