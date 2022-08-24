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7 минут назад

Во Франции оценили потери от отсутствия россиян на Лазурном берегу

Газета.Ru

Президент комитета по туризму Лазурного берега Франции Александра Боркио-Фонтимп сообщила, что в 2022 году на фоне военных действий на Украине снизился поток российских туристов на Лазурный берег, в результате чего потери в 2022 году составят €50 млн, передает «Коммерсантъ».

Во Франции оценили потери от отсутствия россиян на Лазурном берегу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По ее данным, в 2019 году россияне находились на девятом месте среди иностранных путешественников в этом регионе, на их долю приходилось 4,5% от общего количества ночей, забронированных иностранными туристами, и 7% выручки Лазурного берега — почти €300 млн — от международного туризма.

Как заявили ранее в Ассоциации туроператоров, поток путешественников из России в Европу снизился на 90-95% по сравнению с 2019 годом.

По словам россиян, совершивших этим летом поездки за рубеж, в числе основных сложностей — поиск маршрутов до европейских пунктов назначения. Туристы рассказывают, что гостиницы пытаются удержать ценник в надежде на путешественников из России.

Заграница,Коммерсант,Ассоциация туроператоров России,
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