Во Франции оценили потери от отсутствия россиян на Лазурном берегу

Президент комитета по туризму Лазурного берега Франции Александра Боркио-Фонтимп сообщила, что в 2022 году на фоне военных действий на Украине снизился поток российских туристов на Лазурный берег, в результате чего потери в 2022 году составят €50 млн, передает «Коммерсантъ».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По ее данным, в 2019 году россияне находились на девятом месте среди иностранных путешественников в этом регионе, на их долю приходилось 4,5% от общего количества ночей, забронированных иностранными туристами, и 7% выручки Лазурного берега — почти €300 млн — от международного туризма.

Как заявили ранее в Ассоциации туроператоров, поток путешественников из России в Европу снизился на 90-95% по сравнению с 2019 годом.