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3 часа назад

Отдохнувшая в Хургаде россиянка пожаловалась на разруху и «торгашей»

Lenta.ru

Россиянка бюджетно отдохнула в Хургаде и назвала курорт грязным, пыльным и скучным городом. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Отдохнувшая в Хургаде россиянка пожаловалась на разруху и «торгашей»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка призналась, что изначально хотела провести отпуск в Шарм-эш-Шейхе, однако путевка в Хургаду оказалось на 50 тысяч рублей дешевле — в результате она забронировала четырехзвездочный отель.

По словам читательницы портала, сам курорт ей не понравился. Она пожаловалась на большое количество попрошаек, бродячих животных и общее ощущение разрухи. «Только на набережной в Новой Марине нравилось гулять, но и там торгаши достают», — рассказала она.

Тем не менее, путешественница назвала поездку удачной, в том числе благодаря спокойной обстановке и отсутствию конфликтов между гостями. «Отдыхающие в основном из Польши, Эстонии и местные египтяне. Россиян и белорусов не очень много, они стараются держаться вместе. Вообще атмосфера в отеле дружеская, отдыхающие отдыхают, а не чинят разборки на политические темы», — добавила она.

Ранее в августе россиянам подсказали способ приобрести туры в Египет в два раза дешевле — представители туриндустрии посоветовали присмотреться к путевкам в отправлением из Казахстана. Например, тур на 12 дней в четырехзвездочный отель Шарм-эш-Шейха в начале сентября стоит 136 тысяч рублей.

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