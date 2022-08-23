Курорт Huvafen Fushi представляет проект Лукаса Бофорта «Beyond»

В честь полувекового юбилея с начала туризма на Мальдивские острова курорт Huvafen Fushi стал местом триумфального возвращения искусства на архипелаг, пригласив всемирно известного художника Лукаса Бофорта, который представил здесь первую часть своего нового проекта «Beyond» (англ. «Вне рамок»). В центре внимания — цвета и атмосфера таких уникальных мест на планете, как Мальдивы, перенесенные на холст.

Фото: Antenna Daily Antenna Daily

Уроженец французских Канн Лукас Бофорт — имя мирового уровня в мире искусства и поистине многосторонняя личность.

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Лукас — художник, иллюстратор, кинодеятель, фотограф и визионер

В его динамичных и ярких работах плавно перемешиваются элементы абстракции и фигуративности. В его творчестве представлены повторяющиеся и игривые воображаемые персонажи, а фоном становятся фантастические декорации и сцены во многих столицах мира.

Huvafen Fushi расположен где-то на границе между реальностью и миром грёз! — Лукас Бофорт

Проект “Вне рамок”, созданный при поддержке и содействии Министерства туризма Мальдивской Республики, стартовал именно в Huvafen Fushi, поскольку для Лукаса Бофорта именно это остров является одним из самых любимых — в 2018 году он уже посвящал ему персональную работу.

Легендарный дизайн и несравненная красота природы — вот что вдохновляет художника творить и делиться своей любовью к острову с миром через искусство. Вот, что говорит сам Бофорт:

“Huvafen Fushi расположен где-то на границе между реальностью и миром грёз! В свою последнюю поездку сюда я будто прозрел: буквально только ступив на остров, я почувствовал такое вдохновение! Окружающие цвета, фантастический дизайн и особая атмосфера здесь поистине уникальны.

Я рад посвятить курорту работу в стиле авангард, которая в данный момент выставляется в их пляжном павильоне. Идиллический курорт, окруженный прозрачной лагуной, представляет собой симбиоз свободы и природы, здесь всё кажется легким и по-мальдивски добрым, тёплым и неброским. Здесь знают толк в гостеприимстве и умиротворенности, как никто в мире. Я счастлив, что мне вновь выпало поработать вместе с Huvafen Fushi!”.

Генеральный менеджер курорта Ноэль Кэмерон считает, что возвращение Лукаса доказывает, что Мальдивы — это то место, куда люди приезжают за вдохновением, любуясь всеми оттенками морской бирюзы, неповторимыми закатами и разноцветными коралловыми рифами. “Лукасу удалось создать прекрасную работу и передать дух Huvafen Fushi. Он знает, какую важность мы представляем для всего архипелага, и нам невероятно льстит, что он вновь приехал к нам набраться вдохновения для первого этапа проекта “Вне рамок”. Мы гордимся тем, что у нас есть не одна, а целых две уникальных работы Лукаса”.