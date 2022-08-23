При этом поездки в Доминикану уже есть в продаже. «Обсуждается организация прямых рейсов из разных городов — Екатеринбурга, Самары, Минеральных Вод, Сочи, Новосибирска — в Анталью. А оттуда — на Карибы или в Азию — Таиланд, Вьетнам и другие страны региона», — рассказал газете «Известия» вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Он отметил, что авиамаршруты могут стартовать в октябре.

«Важно, что это будут пакетные предложения. Это намного надёжнее, чем лететь самостоятельно», — считает эксперт.