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1 час назад

Туроператоры заявили о разработке туров на Карибы и в Азию через Турцию

Говорит Москва

При этом поездки в Доминикану уже есть в продаже. «Обсуждается организация прямых рейсов из разных городов — Екатеринбурга, Самары, Минеральных Вод, Сочи, Новосибирска — в Анталью. А оттуда — на Карибы или в Азию — Таиланд, Вьетнам и другие страны региона», — рассказал газете «Известия» вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Он отметил, что авиамаршруты могут стартовать в октябре.

«Важно, что это будут пакетные предложения. Это намного надёжнее, чем лететь самостоятельно», — считает эксперт.

Исключается и ещё один риск — арест самолётов, так как рейсы с россиянами из Антальи на Карибы и в Азию будут осуществлять турецкие перевозчики.

Заграница,Видео,Алексан Мкртчян,
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