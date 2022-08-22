Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+29° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
1 час назад

Горы, озера и Шелковый путь: почему российские туристы выбирают Кыргызстан?

Мир24

Этим летом, согласно статистике, почти 18% проданных в России авиабилетов приходятся на рейсы в Кыргызстан. Уровень потока туристов из России вернулся к показателям, которые были до пандемии.

Почему российские туристы выбирают Кыргызстан
Фото: Мир24Мир24

«В этом году мы переживаем некий туристический бум, в Кыргызстан приезжает очень много туристов. Кыргызстан – это традиционное направление для россиян. Но если за шесть месяцев прошлого года мы приняли миллион отдыхающих, то в этом году в три раза больше. Таким был поток туристов до начала пандемии, поэтому рост в этом году был ожидаемым»,

Видео дня

– заявил в эфире «МИР 24» министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Азамат Жаманкулов.

По его словам, гости посещают не только курортные места и озеро Иссык-Куль. Кыргызстан – прежде всего страна гор, внутри которых находятся две тысячи красивейших озер. Туристов привлекают природные красоты и достопримечательности. Любители экстрима, альпинисты приезжают, чтобы покорить семитысячники – Пик Ленина, Пик Победы, Пик Хан-Тенгри. А зимой страна открывает огромные возможности для любителей горнолыжного спорта.

Другое направление – исторический, культурный туризм по местам прохождения Великого Шелкового пути. Кыргызстан ждет туристов круглый год, предлагая актуальные направления отдыха в каждый сезон.

Купить недельный тур на одного человека в Кыргызстан можно по цене от 500 до 2500 долларов. Все зависит от выбранного направления и уровня сервиса. Билет на самолет из Москвы в Бишкек стоит около 20 тысяч рублей. При раннем бронировании цены могут быть существенно ниже.

Туристическая инфраструктура Кыргызстана получила мощный импульс к развитию. Уже сегодня четырех- и пятизвездочные отели Иссык-Куля могут разместить более миллиона туристов в сезон.

«В этом году Кыргызстан создал фонд развития туризма, вложены хорошие средства для привлечения инвестиций и для улучшения инфраструктуры и сервиса. Сегодня все делается для того, чтобы на высоком уровне встретить каждого гостя. Будем работать и над маркетингом, чтобы про наши туристические места знали и соседи из стран СНГ, и из других стран»,

– заявил Азамат Жаманкулов.

Заграница,Азамат Жаманкулов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители