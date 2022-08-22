Почему российские туристы выбирают Кыргызстан

«В этом году мы переживаем некий туристический бум, в Кыргызстан приезжает очень много туристов. Кыргызстан – это традиционное направление для россиян. Но если за шесть месяцев прошлого года мы приняли миллион отдыхающих, то в этом году в три раза больше. Таким был поток туристов до начала пандемии, поэтому рост в этом году был ожидаемым»,