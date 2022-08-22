Почему российские туристы выбирают Кыргызстан

Этим летом, согласно статистике, почти 18% проданных в России авиабилетов приходятся на рейсы в Кыргызстан. Уровень потока туристов из России вернулся к показателям, которые были до пандемии.
«В этом году мы переживаем некий туристический бум, в Кыргызстан приезжает очень много туристов. Кыргызстан – это традиционное направление для россиян. Но если за шесть месяцев прошлого года мы приняли миллион отдыхающих, то в этом году в три раза больше. Таким был поток туристов до начала пандемии, поэтому рост в этом году был ожидаемым»,
– заявил в эфире «МИР 24» министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Азамат Жаманкулов.
По его словам, гости посещают не только курортные места и озеро Иссык-Куль. Кыргызстан – прежде всего страна гор, внутри которых находятся две тысячи красивейших озер. Туристов привлекают природные красоты и достопримечательности. Любители экстрима, альпинисты приезжают, чтобы покорить семитысячники – Пик Ленина, Пик Победы, Пик Хан-Тенгри. А зимой страна открывает огромные возможности для любителей горнолыжного спорта.
Другое направление – исторический, культурный туризм по местам прохождения Великого Шелкового пути. Кыргызстан ждет туристов круглый год, предлагая актуальные направления отдыха в каждый сезон.
Купить недельный тур на одного человека в Кыргызстан можно по цене от 500 до 2500 долларов. Все зависит от выбранного направления и уровня сервиса. Билет на самолет из Москвы в Бишкек стоит около 20 тысяч рублей. При раннем бронировании цены могут быть существенно ниже.
Туристическая инфраструктура Кыргызстана получила мощный импульс к развитию. Уже сегодня четырех- и пятизвездочные отели Иссык-Куля могут разместить более миллиона туристов в сезон.
«В этом году Кыргызстан создал фонд развития туризма, вложены хорошие средства для привлечения инвестиций и для улучшения инфраструктуры и сервиса. Сегодня все делается для того, чтобы на высоком уровне встретить каждого гостя. Будем работать и над маркетингом, чтобы про наши туристические места знали и соседи из стран СНГ, и из других стран»,
– заявил Азамат Жаманкулов.