Пять причин поехать на Сон-Куль

Голубой алмаз в оправе белоснежных вершин – второе по величине озеро Кыргызстана, Сон-Куль, спряталось в глубине Тянь-Шаньских гор. Чтобы увидеть его, нужно подняться на высоту больше трех тысяч метров. Каждый год озеро притягивает к себе тысячи туристов со всего мира.

Фото: Мир24 Мир24

Сон-Куль находится в середине Нарынской области. К озеру ведут четыре маршрута. Наш будет пролегать через перевал Тескей-Торпок. Время в пути – меньше полутора часов. Но столько всего можно увидеть. И живописные каньоны – первая причина приехать сюда.

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Причина №1: скала с отверстием и секретные каньоны

Первая остановка – в местности Тешик, в переводе это означает «Отверстие». Все дело в необычной скале с большим круглым сквозным отверстием. Возможно, порода в этом месте оказалась сыпучей, и сильный горный ветер попросту выдул ее. Эта скала есть на всех туристических маршрутах области.

А вот дальше дорога приводит нас к месту, о котором до недавних времен знали только местные жители, да и то не все – это скалистый каньон. На дне каньона уникальный микроклимат, там растут кустарники, которых в округе уже не встретишь. Вдоль дороги на Сон-Куль нет сел, здесь живут только чабаны, выгоняющие скот на летние пастбища, поэтому природа в этих местах сохранилась в первозданном многообразии.

По дороге на Сон-Куль в глаза бросается очень сильный контраст природы. С одной стороны – зеленые луга, вид прямо как на картинке. С другой – безжизненные и устрашающие скалы. Непроходимые для человека, они служат укрытием для волков. Хищники – главная беда для чабанов. Если долго и неподвижно смотреть на скалы, то в какой-то момент обязательно покажется, что кто-то смотрит на вас. В лучшем случае это горный козерог. Загадки непреступных гор – наша следующая причина поехать на Сон-Куль.

Причина №2: сокровищница хана

«Хан салык», или «Сокровищница хана» – это название ущелья, скалы которого буквально усеяны десятками больших и маленьких пещер. По легенде, в одной из них спрятаны несметные богатства правителя кочевых племен.

«В народе говорят, что было много попыток попасть в эту пещеру, – рассказывает гид Бакыт Асакеев. – Были даже такие альпинисты, которые пытались спуститься туда с вертолета. Но угол наклона скалы не позволяет попасть в пещеру ни с воздуха, ни по склону. Мы всегда предупреждаем туристов о риске. В 2019 году приезжали иностранцы, с оборудованием. Не послушались нас, в итоге одна девушка сорвалась и сломала ногу. Так они и не попали в пещеру, уехали».

Старожилы говорят, что сокровища защищают не только скалы, но и молитва, которой был запечатан вход. Однако в былые времена киргизы все же поднимались по этому склону.

Скептики скажут – если современные альпинисты-спелеологи не смогли взобраться на эти скалы, то как это могли сделать древние киргизы? Секрет кроется в мясе. Вы знаете, чем козлятина отличается от баранины? Она очень быстро остывает, и поэтому пользуется меньшим спросом. А киргизы, будучи экспертами в мясном деле, с успехом использовали этот недостаток в альпинизме. Они просто брали большие куски мяса и припечатывали к скале. При очень низких температурах зимой получалась надежная склейка. И по этим импровизированным ступенькам джигиты поднимались вверх.

В наши дни пока никто не воспользовался этим способом подъема. Так что достоверно неизвестно, есть ли там сокровища. Зато есть настоящие доказательства жизни в этих местах древних людей.

Причина №3: древние курганы и рисунки на камнях

Загадочная долина усыпана камнями, причем не хаотично. Камни выложены вокруг десятка холмов, образуя прямоугольник. Местные жители считают, что холмы – это курганы. Рядом с ними выложены круги, в каждом по восемь булыжников. Здесь же есть камни с изображениями зверей. На одном высечено изображение лося. Все бы ничего, но на территории современного Кыргызстана сохатые не обитают… Эти петроглифы досконально не изучали, поэтому сложно сказать, к какой эпохе они относятся.

«Изначально мы думали, что камни относятся с сакскому периоду. Но Лось больше характерен для Алтайского региона. Возможно, художник был из алтайского племени, которое пришло сюда», – предполагает Бакыт Асакеев.

Без серьезного научного обоснования говорить о происхождении и назначении всех этих камней, курганов и наскальных рисунков мы не можем. Но место однозначно интересное, тем более что вся эта долина имеет форму чаши, которая окружена неприступными скалами. Пройти сюда можно только через два узких ущелья.

Последний и самый трудный участок пути к озеру Сон-Куль – это перевал Тескей-Торпок. Смотровая площадка наверху – веская причина преодолеть горный серпантин.

Причина№4: перевал «Тридцать три попугая»

Перевал очень крутой – от путешественников требуется наличие хорошего вестибулярного аппарата, иначе укачает. Крутые повороты идут бесконечной чередой, всего их здесь больше трех десятков. Именно из-за них у серпантина несколько названий.

На вершине перевала открывается картина дороги: извилистая, она очень напоминает огромную змею. Тут же на ум приходит советский мультфильм, в котором удава измерили в попугаях. Вот отсюда и второе название этого перевала: «Тридцать три попугая».

Кстати, подсчитать точное количество поворотов не получается: от крутизны периодически захватывает дух, и сбиваешься со счета. А когда сверху видишь потрясающую картину Сон-Куля, становится вообще все равно, насколько сложный маршрут ты преодолел.

Причина №5: озеро Сон-Куль

Огромная чаша, окруженная горами, и есть Сон-Куль. В водоеме обитает много уток, которые и дали название озеру. Сон-Куль означает «Озеро диких уток». Питают его сотни небольших ручьев, которые тянутся с самых ледников. В смысле купания это, конечно, не Иссык-Куль, но находятся смельчаки, которые готовы окунуться в талую воду.

Сон-Куль – самое большое естественное хранилище пресной воды в Кыргызстане. В озере водится около 10 видов рыб, в прибрежной зоне можно встретить 70 видов птиц. Территория вокруг озера заповедная – водоем уникальный, высокогорный, он находится на высоте три тысячи метров над уровнем моря.

С озером связано множество легенд. По одной из них, на этом месте располагалась ставка жестокого хана. Тиран пополнял свой гарем самыми красивыми девушками со всего Тянь-Шаня. Их страдания разжалобили горы, они расступились, и дворец ушел под землю, а его территорию затопила вода. Появившееся озеро вобрало в себя всю красоту пленниц.

Водную гладь можно увидеть только с конца апреля и до начала ноября. Все остальное время озеро покрыто льдом толщиной около метра. Даже привыкшие к суровым условиям Нарынской области чабаны пригоняют свои стада сюда только летом.

Ырыскеди Термечиков – опытный чабан. Даже летом носит чапан из верблюжьей шерсти, таких крепких и теплых уже не шьют. На летние пастбища он выходит с самого детства. В хозяйстве больше 600 овец, десятки коров и лошадей.

«Это наша жизнь. После зимы скот слабый, а здесь в горах трава сочная. За три-четыре месяца бараны очень хорошо набирают вес. В последние годы много туристов. Просят кумыс, мясо, ночлег – как им откажешь? К тому же и заработок хороший. Вот поставили вторую юрту специально для них», – говорит чабан.

Ночь в юрте пастуха обойдется примерно в 600 рублей. Последние годы на Сон-Куле настоящий туристический бум, большинство гостей из Европы.