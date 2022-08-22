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3 часа назад

Что удивит россиян в Баку

Мира Маркина

Баку - привлекательное направление для путешествий. За последние 10 лет город сильно изменился и стал гораздо привлекательнее для туристов. Что может удивить россиян в столице Азербайджана? Рассказываем в материале "Рамблера".

Что удивит россиян в Баку
Фото: pxhere.compxhere.com

Архитектура

Побывавшие в Баку говорят, что местами город похож на Париж, местами - на Барселону, местами - на Дубай. Архитектура города поражает своей красотой и разнообразием. При этом здесь же дорогие дома соседствуют с трущобами, а из окон элитного ЖК можно услышать крики петуха.

Цены

В Баку недешево, как может показаться. Цены на жилье, еду в ресторанах, продукты и развлечения вполне могут посоревноваться с московскими. Единственное исключение - это такси. Перемещаться по городу можно очень экономно.

В такси не дают сдачи

Несмотря на стоимость поездок, у бакинского такси есть и минусы: можете не рассчитывать на сдачу, ее у таксиста не будет. Если же вы решите оплатить поездку картой, многие таксисты откажутся от поездки. Поэтому лучше менять деньги на мелкие и брать с собой точную сумму.

Эскалаторы вместо лестниц

Азербайджанцы - не самая спортивная нация. В Баку очень мало площадок для тренировок, а во многих подземных пешеходных переходах вместо лестниц эскалаторы.

Есть море, но в нем нельзя плавать

Баку находится на берегу Каспийского моря, однако плавать в черте города нельзя. Ближайший пляж, на котором можно купаться, находится примерно в 20 минутах от столицы. Дело в том, что вода в Баку очень грязная. Гуляя по набережной, можно увидеть нефтяные пятна.

Нефтяные платформы

По пути из Баку за город можно увидеть много нефтяных качалок вдоль дороги. А с некоторых пляжей видны огромные нефтяные платформы в море, как в фильме "Глубоководный горизонт".

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