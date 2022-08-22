Как вьетнамский Хойан стал музеем под открытым небом

Попасть во Вьетнам российским туристам станет проще. Осенью авиакомпания Vietjet Air планирует запустить прямые рейсы из Казахстана во вьетнамский курорт Нячанг. Таким образом поехать во Вьетнам из России можно будет всего с одной пересадкой в Алматы или Нур-Султане. Предполагается, что цена рейсов туда и обратно составит примерно 600$. На данный момент проще всего лететь во Вьетнам со стыковкой в Стамбуле, Дубаи или Ташкенте. Вьетнам объединяет комфортабельный пляжный отдых с богатой историей и множеством туристических достопримечательностей.

Фото: Мир24 Мир24

В центральной части Вьетнама в 30 километрах от мегаполиса Дананг есть древний город Хойан, соединивший в себе сразу несколько культур – вьетнамскую, японскую, китайскую и европейскую. Здесь более 800 официально зарегистрированных памятников с мировым значением, а весь старый город находится под защитой ЮНЕСКО. Именно поэтому Хойан был признан музеем-городом под открытым небом. В будние и выходные дни сюда стекаются туристы со всего мира, а вьетнамцы приезжают, чтобы отпраздновать свадьбы. Корреспондент Mir24.tv, о том, как Хойан смог соединить разные культуры и стать музеем под открытым небом.

Видео дня

Сердце Хойана – старый город, история которого насчитывает более двух тысяч лет. А почти каждое здание здесь – историческая ценность. Одна из центральных улиц вымощена небольшими желтыми домиками, многие из которых сегодня используют в качестве магазинчиков. Здесь продают кожаные сумки, ремни, кошельки, картины и сувениры. Ежедневно центральные улицы перекрывают от транспорта, поэтому гулять по старому городу можно только пешком.

Это единственный город во Вьетнаме, где сохранились целые районы городской застройки XVII – XIX веков с деревянными домами, лавками, резными колодцами и воротами. А все потому, что во время военных бомбардировок и уличных боев Хойан не представлял стратегического интереса для противников. Эпоха рассвета пришлась на XVI век, когда Хойан был купеческим городом. Сюда приходило множество кораблей из разных стран. Они привозили серу, оружие и свинец, а взамен увозили фарфор, экзотические масла, специи и шелк. Благодаря активной торговле город стал пристанищем для разных народов. Китайские и японские купцы создавали собственные общины, при этом каждая имела собственного правителя и свои законы.

Но со временем, когда Япония запретила экспортную торговлю, японское присутствие в городе сократилось, а вот китайцев, напротив, становилось все больше. Китайские купцы строили красивые деревянные дома и храмы для своей общины. Интересно, что сегодня эти дома не только сохранились, но в них даже живут потомки первых владельцев. Интерьеры украшены антиквариатом и предметами искусства. Крыши самих домов выкрашены в зеленый, золотой и красный цвета. А на стенах изображены драконы и мифические существа.

Больше двадцати лет весь старый город находится под защитой ЮНЕСКО, из-за чего Хойан называют городом-музеем под открытым небом. Одна из главных достопримечательностей, которую необходимо увидеть каждому туристу здесь – Японский мост. Построили его более четырехсот лет назад с целью соединить китайскую и японскую общины. Сегодня он соединяет старый город с городом ремесленников. Местные жители в Хойане чаще всего заняты изготовлением товаров на продажу.

Со временем мосту вернули оригинальную арочную форму. По сторонам японский мост украшают статуи животных китайского календаря: обезьяна и собака. Дело в том, что строить мост начали в год собаки, а закончили – в год обезьяны. Внутри Японского моста есть также небольшая пагода (храм) для бога погода, а также небольшое помещение для смотрителя.

Еще одна историческая постройка – это Зал собраний. Он символизирует богатство и роскошь правителей Хойана в прошлом. Внутри можно увидеть золотые убранства, бронзовые статуи, изображения драконов. Хойан часто называют «вьетнамской Венецией». Все потому, что здесь множество каналов. И самое интересное и притягательное для туристов начинается именно вечером. После того как на город опускается сумрак, река и мост подсвечиваются сотнями огней. Популярное развлечение у туристов – прокатиться на лодках по каналам. Покупать билеты заранее не нужно, договариваются о цене здесь прямо на берегу. Фиксированной стоимости нет, поэтому старайтесь торговаться и снижать цену до комфортного уровня.

Вечером Хойан превращается в город огней. Помимо красивой подсветки вокруг, туристам продают бумажные фонарики, которые они запускают в воду, пока катаются на лодках. Так река освещается десятками маленьких огоньков, из-за чего город приобретает особое романтическое очарование.

Интересно, что в Хойане так много швейных мастерских, что местные жители и туристы нередко приезжают сюда, что пошить костюмы, блузки и платья из натурального шелка, льна или хлопка. И если это не сложный заказ, то его сделают уже за несколько часов. Мужские костюмы шьют чуть дольше – понадобятся сутки, зато цена очень приятная – примерно 80 долларов.