Стамбульский аэропорт вошел в ТОП-5

Аэропорт «Стамбул» по итогам августа 2022 года вошел в пятерку самых загруженных воздушных гаваней мира. Об этом сообщил в Twitter во вторник министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

Фото: RusTurkey.com RusTurkey.com

«Аэропорт «Стамбул» всегда возглавлял рейтинг самых загруженных европейских гаваней. А сегодня он вошел в пятерку самых загруженных аэропортов мира», - написал глава Минтранса.

Соответственно, лидером в рейтинге самых загруженных аэропортов мира в августе стал Международный аэропорт Атланты (4 млн 750 тыс. пассажиров). Далее следуют Международный аэропорт Дубая (4 млн 92 тыс. пассажиров) и Форт-Уэрт в Далласе (3 млн 928 тыс. пассажиров)