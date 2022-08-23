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32 минуты назад

Стамбульский аэропорт вошел в ТОП-5

RusTurkey.comиещё 1

Аэропорт «Стамбул» по итогам августа 2022 года вошел в пятерку самых загруженных воздушных гаваней мира. Об этом сообщил в Twitter во вторник министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

Стамбульский аэропорт вошел в ТОП-5
Фото: RusTurkey.comRusTurkey.com

«Аэропорт «Стамбул» всегда возглавлял рейтинг самых загруженных европейских гаваней. А сегодня он вошел в пятерку самых загруженных аэропортов мира», - написал глава Минтранса.

Соответственно, лидером в рейтинге самых загруженных аэропортов мира в августе стал Международный аэропорт Атланты (4 млн 750 тыс. пассажиров). Далее следуют Международный аэропорт Дубая (4 млн 92 тыс. пассажиров) и Форт-Уэрт в Далласе (3 млн 928 тыс. пассажиров)

На четвертой позиции расположился Международный аэропорт Токио с 3 млн 843 тыс. и на пятой аэропорт «Стамбул» с 3 млн. 807 тыс. пассажиров.

Заграница,Минтранс РФ,
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