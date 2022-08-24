Россияне массово заинтересовались переездом в одну пляжную страну

В июле 2022 года россияне массово заинтересовались переездом в Таиланд — число подобных запросов выросло в два раза по сравнению с аналогичным месяцем 2021-го. К такому выводу пришли аналитики портала о рынке недвижимости в пляжной стране Thailand-Real.Estate в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Самый сильный прирост спроса за указанный период аналитики зафиксировали в Уральском федеральном округе (ФО) — число запросов там увеличилось более чем в три раза или на 216 процентов.

При этом с июня по июль 2022 года интерес россиян к переезду в Таиланд вырос на 11,54 процента. Отмечается, что число запросов увеличилось впервые с апреля, когда обращений стало меньше на 60 процентов. Единственными федеральными округами, где специалисты заметили снижение интереса к релокации в пляжную страну, стали Сибирский ФО (минус 14,3 процента) и Северо-Западный ФО (минус 1,5 процента). Наиболее значительный рост числа обращений в рамках июня-июля наблюдался в Северо-Кавказском ФО, где этот параметр вырос на 175 процентов.