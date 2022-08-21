Индонезия: какие правила въезда действуют для туристов

После того как Индонезия упростила въезд для иностранцев, российские туристы все чаще задумываются об отдыхе в этой стране. Корреспондент TourDom.ru составил памятку о правилах и рекомендациях.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Какие требования по COVID-19

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Индонезия в мае сняла все обременения для вакцинированных туристов при международном перелете. Отменены ПЦР-тесты до поездки и по прибытии и бронирование карантинного отеля в столице. Чтобы прилететь на остров Бали, в частности, достаточно иметь сертификат о прививке «Спутником V» на английском языке. Согласно уточнению посольства России в Индонезии, несовершеннолетним наличие прививочных сертификатов не требуется.

Однако для дальнейшего путешествия по стране есть два условия. К примеру, чтобы попасть из Денпасара на Бали в Джакарту на острове Ява, согласно новым правилам правительственной комиссии по COVID-19 от 11 августа, турист должен иметь дополнительную прививку – бустер. При наличии только двух компонентов вакцины необходим отрицательный ПЦР-тест (срок действия 24 часа). Невакцинированным детям от 6 до 18 лет достаточно антиген-теста, действующего сутки. Дети до 6 лет от всего этого освобождены.

Перед поездкой в Индонезию надо закачать на смартфон приложение Peduli Lindungi и внести данные в личный кабинет. Если в планах есть поездки по островам, то там же заполняют анкету e-HAC. В меню предусмотрен русский язык, а регистрация привязана к адресу электронной почты.

Как известно, строгость закона не всегда сопровождает такое же исполнение. В соцсетях отмечают, что к проверкам медицинских документов повсеместно относятся весьма формально и нередко не проверяют их наличие. По комментариям туристов перед поездкой все казалось сложным, а на самом деле все просто, при этом советуют распечатывать сертификаты и результаты тестов.

Что с визой в Индонезию

До пандемии россияне в Индонезии имели безвизовый статус на месяц. Сейчас для въезда необходима виза. Визовую марку приобретают по прилете в аэропорту: стоимость – 35 долларов, срок действия – 30 дней.

Среди требований – действующий в течение 6 месяцев загранпаспорт и обратный билет. Также рекомендовано иметь медицинскую страховку с покрытием не менее 25 тыс. долларов, в том числе с лечением от коронавируса.

Как добраться в Индонезию

Прямого авиасообщения между нашими странами нет. Пока идут переговоры о возобновлении маршрута Москва – Денпасар, российские туристы добираются на тропические курорты через третьи страны. Традиционно востребован отдых на Бали и посещение Джакарты. Перевозку обеспечивают, в частности, регулярные рейсы Turkish Airlines с хабом в Стамбуле и Emirates с пересадкой в Дубае, Qatar Airways через Доху. Среди вариантов – перелет из Хошимина, Бангкока, Куала-Лумпура, Дели.

Обстановка на курортах

После открытия страны через 2 года антиковидных запретов туристы отмечают, что на курортах рады возвращению иностранцев и благожелательны к россиянам. Немало работающих в турбизнесе индонезийцев знают по-русски хотя бы несколько фраз. Организованный турпоток из России постоянно рос и перед пандемией – в 2019 году – Индонезию посетили 159 тыс. россиян.

Отмечают, что на Бали успешно восстанавливают туристическую инфраструктуру. В ноябре на острове пройдет саммит глав государств G20. По свидетельству очевидцев, к событию активно готовятся: приводят в порядок отели и улицы, чтобы принять тысячи высокопоставленных гостей и журналистов со всего мира.

Масочный режим соблюдает персонал отелей, нередко – в сфере обслуживания. При этом гостям позволяют находиться без масок.

Деньги и пластиковые карты в Индонезии

При поездке в Индонезию россиянам пригодится карта UnionPay для безналичных расчетов и снятия денег в банкоматах. Ее принимают практически везде, где есть терминалы индонезийских банков BCA и Mandiri. Важно не забыть предупредить свой банк о путешествии для избежания блокировок. Также всегда актуальны наличные доллары: первый платеж – покупка визы в аэропорту.

В соцсетях отмечают, что полезно иметь несколько карт. Иногда банкоматы отказывают в выдаче наличных, но опытным путем можно найти рабочие варианты. Нередки случаи, когда они «проглатывают» карту, и достать ее обратно нет возможности.

В одном из чатов приводится опыт безналичных расчетов картой «Мир-UnionPay» от Россельхозбанка. Владелец сделал вывод, что примерно в каждом пятом магазине-кафе карта не сработала. При этом из-за двойной конвертации (рубль-доллар-рупия) цена товара-услуги, по его подсчетам, возрастает на 6%.

Обменные курсы и тарифы российских и местных банков очень влияют на стоимость рупии при снятии в банкомате. В частности, по карте банка «Солидарность» в банкомате BCA было получено 2,5 млн рупий из расчета 229 рупий за рубль. Кросс-курс валютной пары рубль/рупия на эту дату – 1:271, и значит, услуги обоих банков обошлись свыше 15%.

А что с наличным долларом? В последнее время национальный ЦБ фиксирует курс в диапазоне 14,7–14,9 тыс. индонезийских рупий за один доллар. Самый оптимальный вариант обмена – в отделениях банков и обменниках с лицензией. Например, в один из дней в обменном пункте аэропорта Джакарты была котировка 14 550 рупий за доллар, а на Бали в городском обменнике – на 200 рупий меньше.

В обменниках курсы зависят от разных обстоятельств. Чуть выше – для купюр номиналом 50 и 100 и обмене 500–1000 долларов. Чуть ниже – для банкнот старого дизайна. Может произойти и такое, что деньги образца 1996 года в одном месте не возьмут вообще, а в другом – без проблем. В некоторых точках есть комиссия за сам факт обмена.