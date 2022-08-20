В какую цену обойдутся билеты в осенний Стамбул

Экскурсионные туры по Европе стали практически недоступными для российских туристов. В свою очередь, альтернативные направления, такие как Стамбул, набирают популярность. Редакция TourDom.ru изучила полетные программы из регионов РФ на октябрь.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Так, из Казани, Самары и Уфы прямые рейсы в Стамбул заявлены у Red Wings по два раза в неделю. Из Нижнекамска перевозчик запланировал полеты по пятницам, но с технической остановкой в МинВодах. Цена билета из этих городов примерно одинаковая - около 21 тыс. руб. в одну сторону. Из столицы Татарстана также намерена летать и Turkish Airlines 5 раз в неделю, но стоимость кресла несколько выше - от 27 800 руб. за пассажира.

Из городов Северо-Кавказского федерального округа регулярные рейсы в Стамбул на октябрь анонсировали сразу несколько перевозчиков. Так, из Грозного Utair предлагает билеты на ежедневные вылеты минимум за 16 тыс. руб. Из Махачкалы 4 раза в неделю и Владикавказа (по воскресеньям) будет летать Red Wings. Средняя стоимость билетов из обоих городов - 11 - 12 тыс. руб. Из МинВод «Азимут» планирует летать ежедневно (от 16 700 руб.) и «ИрАэро» - по вторникам (от 15 500 руб.)

Кроме того, анонсированы прямые рейсы и из Сочи. В частности, «Россия» планирует ежедневно выполнять по несколько вылетов, билет пассажиру обойдется, в среднем, в 19 тыс. руб. Аналогичные предложения и у «Азимута» - полеты каждый день, но стоимость кресла уже от 13 тыс. руб. в одну сторону.