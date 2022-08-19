Почему на остров Кеймада-Гранди лучше не соваться?

Наверняка, вы бы не захотели оказаться на этом острове даже за миллиард долларов. Тем более, что эти деньги вам потом не понадобились бы.

Фото: Flytothesky.ru Flytothesky.ru

Взгляните на этот милый островок Кеймада-Гранди неподалеку от берегов Бразилии.

Flytothesky.ru

Крутые пляжи, замечательные виды. Но есть одно маленькое НО – этот остров захвачен змеями. Буквально на каждом квадратном метре этого филиала ада на Земле можно найти ползучую тварь. И это не какие-нибудь безобидные ужики. Именно тут обитает вид гадюк, который называется Островной Ботропс. После укуса этой змеи велика вероятность мгновенного летального исхода. Но если вам вдруг повезет, то в вашем распоряжении есть меньше часа, чтобы ввести антидот.

Существует легенда, почему на этом острове так много змей. Когда-то давно пираты спрятали здесь сокровища. А чтобы никто до них не добрался, они заселили остров ползучими тварями.

Flytothesky.ru