Вместо Европы: сколько стоит отправиться в Стамбул осенью

Турция может заменить российским туристам экскурсионные туры по Европе, сообщают турагенты. В связи с большим спросом редакция TourDom.ru изучила предложения авиакомпаний на полеты в Стамбул из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга на октябрь, когда основной поток отдыхающих стихает, но в городе еще сохраняется комфортная для прогулок погода.

Фото: TourDom TourDom

Наибольшее количество прямых рейсов в Стамбул заявлено из столицы РФ. Программы запланировали «Аэрофлот», Turkish Airlines, Red Wings и Pegasus на ежедневной основе, а также «Азимут» – трижды в неделю и «ИрАэро» – по пятницам и воскресеньям. Минимальная стоимость билета среди авиакомпаний примерно одинаковая – 20–23 тыс. руб. в одну сторону.

В свою очередь, из Санкт-Петербурга в Стамбул намерены летать только турецкие перевозчики – Turkish Airlines и бюджетный Pegasus. Первый предлагает место на рейсе в среднем за 34 тыс. руб., а второй – за 21 тыс. руб. При этом турецкий флагман будет летать из Пулково каждый день, а лоукостер – 4 раза в неделю.