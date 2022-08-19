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1 час назад

Вместо Европы: сколько стоит отправиться в Стамбул осенью

TourDom

Турция может заменить российским туристам экскурсионные туры по Европе, сообщают турагенты. В связи с большим спросом редакция TourDom.ru изучила предложения авиакомпаний на полеты в Стамбул из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга на октябрь, когда основной поток отдыхающих стихает, но в городе еще сохраняется комфортная для прогулок погода.

Вместо Европы: сколько стоит отправиться в Стамбул осенью
Фото: TourDomTourDom

Наибольшее количество прямых рейсов в Стамбул заявлено из столицы РФ. Программы запланировали «Аэрофлот», Turkish Airlines, Red Wings и Pegasus на ежедневной основе, а также «Азимут» – трижды в неделю и «ИрАэро» – по пятницам и воскресеньям. Минимальная стоимость билета среди авиакомпаний примерно одинаковая – 20–23 тыс. руб. в одну сторону.

В свою очередь, из Санкт-Петербурга в Стамбул намерены летать только турецкие перевозчики – Turkish Airlines и бюджетный Pegasus. Первый предлагает место на рейсе в среднем за 34 тыс. руб., а второй – за 21 тыс. руб. При этом турецкий флагман будет летать из Пулково каждый день, а лоукостер – 4 раза в неделю.

Что касается Екатеринбурга, то здесь прямые рейсы заявлены лишь у Red Wings. В октябре авиакомпания запланировала вылеты по понедельникам, вторникам, средам и пятницам. Стоимость авиабилета на весь месяц фиксированная – 21 тыс. руб. с провозом только ручной клади и 23 тыс. руб. – с багажом.

Заграница,Red Wings,Аэрофлот,
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