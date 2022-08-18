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2 часа назад

«Мир» заработает в Африке

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Африканские государства планируют запустить работу банковских карт платежной системы «Мир» — делится со своими читателями новостной портал ТАСС.

«Мир» заработает в Африке
Фото: Banki.loansBanki.loans

СМИ сообщают, что на данный момент конкретная информация отсутствует, но многие страны уже изучают возможность внедрения платёжной системы «Мир» с целью обеспечить максимально комфортный отдых для российских туристов.

Эксперты считают, что подключение платёжной системы «Мир» станет ещё одним шагом в развитии туристической отрасли в Африке, помимо расширения полётной сетки.

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