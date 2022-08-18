Список безвизовых стран для россиян в 2022 году

Рассказываем, чем интересным заняться вдали от дома.

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Путешествия — это не только детальное планирование, бронь отелей за полгода и волнения по поводу визы. Часто лучшие поездки случаются спонтанно: достаточно вылететь ближайшим рейсом и проставить штамп уже на границе. Рассказываем, какие страны сейчас пускают россиян без вниз.

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Куба

Остров свободы полностью оправдывает своё название: пребывание на Кубе без визы разрешено до 30 дней. Этого вполне хватит, чтобы испытать весь спектр положительных эмоций — от восторга при виде карибских пляжей до щемящей ностальгии в такси, переделанном из советских «Жигулей».

Парадоксальное сочетание элементов роскоши и примет победившего социализма, наследия строгого колониального прошлого и свободолюбивого настоящего порождает ощущение абсолютной эклектики во всём: гастрономии, культуре, языке и традициях. Лучшее, что можно сделать на Кубе — арендовать кабриолет из классики американского автопрома и проехать остров по кругу, от Варадеро до Гаваны, делая остановки на сальсу и ром. Месяца хватит с запасом.

Иран

Эта страна открылась для путешественников совсем недавно, а потому даже в эпоху засилья визуального контента имеет перед соседями очень важное преимущество — ту самую тайную притягательность, за которой и едут на восток.

Что можно успеть за семь дней, на которые по прилёте ставится виза? Побывать на руинах жемчужины Персии, легендарного Персеполя, заехать на джипах или верблюдах во внутренние пустынные районы, отправиться в тур по местам, воспетым Омаром Хайямом. А ещё — попробовать десятки видов кебабов и так не определиться, какой из них лучший.

Объединённые Арабские Эмираты

В отличие от Ирана, с его соседом по Персидскому заливу, ОАЭ, россияне знакомы давно. Более того, об отдыхе в Эмиратах у туристов из России даже есть сформированные ожидания: красиво, дорого, роскошно. Ультрасовременный Дубай, столичный Абу-Даби и пляжная Шарджа изучены соотечественниками вдоль и поперёк, не оставляя простора для воображения. ОАЭ не про радость открытий, а скорее про счастье быть «в тусовке». Что, впрочем, совсем не умаляет их притягательности для путешественников с чётким запросом на высочайший уровень комфорта.

Непал

Путешествие по Непалу рискует растянуться на несколько месяцев — Гималаи просто так не отпускают. К счастью, власти страны довольно лояльны к путешественникам и готовы принимать их на своей территории без визы до 90 дней. Чем-то придётся жертвовать, но несколько локаций и активностей обязательны.

Во-первых, треккинг у подножия Аппапурны — своеобразная проверка на прочность даже для опытных путешественников. Во-вторых, «проплаченный рассвет» в одной из горных деревушек с видом на долину Катманду (рекомендую Нагаркот). Ранний подъём в четыре утра многократно компенсируют ожившие полотна Рериха — удивительная игра света на склонах Гималаев.

Наконец, неподдельная радость от неформального общения с животными в парке Читван. Купаясь вместе со слонами в небольшом непальском озере, мечтаешь только об одном — чтобы этот миг продлился как можно дольше.