Стало известно о возможности выгодно отдохнуть в Турции в ноябре

Специалисты туротрасли раскрыли возможность сэкономить на поездке в Турцию — выгодного отдохнуть в республике россияне могут в ноябре. Об этом пишет портал TourDom.

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Как стало известно, недельный тур в пятизвездочный Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa в Анталье в ноябре можно купить за 145 тысяч рублей, в гостиницу Alva Donna World Palace категории пять звезд — за 147 тысяч рублей. В августе подобные путевки стоят существенно дороже — цена стартует от 200 тысяч рублей на двоих.

«Фактически с 1 ноября цены на размещение уже будут зимними, то есть более низкими, — отметила представитель сервиса «Слетать.ру» Любовь Воронина. — А концепция между тем останется летней: вся инфраструктура гостиниц будет действовать в полном объеме».

По словам эксперта, ранее большинство гостиниц Турции закрывали сезон в конце октября, сейчас «расширение рамок» происходит за счет увеличения спроса со стороны отдыхающих.

«Отели делают в этом году отличные продажи, а когда все идет хорошо, естественно, возникает желание продлить сезон», — добавила она.