Россиянка съездила в Литву и пожаловалась на большое число нетрезвых людей

Российская туристка, побывавшая в Финляндии и Прибалтике, удивилась, что в Литве ей встретилось большое число местных жителей в состоянии алкогольного опьянения. Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам путешественницы, поездку она запланировала давно, однако отправиться смогла только в июле. Она отметила, что в путешествии не сталкивалась с предвзятым отношением к россиянам, финны и жители Прибалтики повсюду ее встречали радушно.

Тем не менее, негативные впечатления остались у девушка после посещения Литвы. Россиянка рассказала, что в Вильнюсе средневековые улицы показались ей запущенными, а также повсюду были «бабушки, продающие зелень и грибочки».

«Сплошные кафе и сувенирные лавки, всей красоты за этими вывесками не видно. Что бросилось в глаза после других городов, так это большое число нетрезвых людей», — пояснила туристка.

Путешественница также заметила, что в Финляндии цены были в два раза ниже, чем в Эстонии. При этом в Таллинне ей понравились «вежливые и порядочные» местные жители, а также продуманная, по ее словам, инфраструктура и высокие технологии в стране. Латвия показалась туристке уютной и красивой, однако при этом скучной — по наблюдениям путешественницы, в балтийском государстве «на русском языке ничего нет», поэтому отдыхающим, которые не знают английский, будет очень сложно.