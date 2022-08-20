В какие страны можно долететь без пересадок из России

Из-за санкций количество прямых рейсов из России сократилось в несколько раз, а цены на билеты выросли. "Рамблер" расскажет, куда можно долететь напрямую.
Большинство перелетов в Европу и обратно отменили, как только страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для российских самолетов.
Сейчас из России напрямую можно улететь в Азербайджан, Армению, Египет, Турцию, Сербию, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Израиль, Казахстан и другие страны. А выехать по суше — в Грузию, Беларусь, Казахстан и ряд других государств. Пока на машине или автобусе можно въехать в Эстонию, Грузию и Финляндию.
Важно отметить, что свободные места на подачу виз стремительно заканчиваются. Поэтому, если вы планируете путешествие, лучше записаться заранее. Многие люди, которые планировали улететь за границу летом или в начале осени, не успели подать заявление на визу.