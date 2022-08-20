В какие страны можно долететь без пересадок из России

Из-за санкций количество прямых рейсов из России сократилось в несколько раз, а цены на билеты выросли. "Рамблер" расскажет, куда можно долететь напрямую.

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Большинство перелетов в Европу и обратно отменили, как только страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для российских самолетов.

Сейчас из России напрямую можно улететь в Азербайджан, Армению, Египет, Турцию, Сербию, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Израиль, Казахстан и другие страны. А выехать по суше — в Грузию, Беларусь, Казахстан и ряд других государств. Пока на машине или автобусе можно въехать в Эстонию, Грузию и Финляндию.

Список стран, куда можно уехать напрямую из России

Армения

Азербайджан

Бахрейн

Беларусь

Венесуэла

Грузия

Египет

Израиль

Индия

Казахстан

Катар

Иран

Киргизия

Мальдивы

Монголия

ОАЭ

Сербия

Таджикистан

Турция

Узбекистан

Какие государства выдают визы россиянам

Австрия

Великобритания

Венгрия

Германия

Греция

Индия

Иран

Испания

Италия

Кения

Кипр

Португалия

Таиланд

Финляндия

Франция

Швеция

Шри-Ланка