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1 час назад

В какие страны можно долететь без пересадок из России

Даша Краснова

Из-за санкций количество прямых рейсов из России сократилось в несколько раз, а цены на билеты выросли. "Рамблер" расскажет, куда можно долететь напрямую.

В какие страны можно долететь без пересадок из России
Фото: unsplashunsplash

Большинство перелетов в Европу и обратно отменили, как только страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для российских самолетов.

Сейчас из России напрямую можно улететь в Азербайджан, Армению, Египет, Турцию, Сербию, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Израиль, Казахстан и другие страны. А выехать по суше — в Грузию, Беларусь, Казахстан и ряд других государств. Пока на машине или автобусе можно въехать в Эстонию, Грузию и Финляндию.

Список стран, куда можно уехать напрямую из России

  • Армения
  • Азербайджан
  • Бахрейн
  • Беларусь
  • Венесуэла
  • Грузия
  • Египет
  • Израиль
  • Индия
  • Казахстан
  • Катар
  • Иран
  • Киргизия
  • Мальдивы
  • Монголия
  • ОАЭ
  • Сербия
  • Таджикистан
  • Турция
  • Узбекистан

Какие государства выдают визы россиянам

  • Австрия
  • Великобритания
  • Венгрия
  • Германия
  • Греция
  • Индия
  • Иран
  • Испания
  • Италия
  • Кения
  • Кипр
  • Португалия
  • Таиланд
  • Финляндия
  • Франция
  • Швеция
  • Шри-Ланка

Важно отметить, что свободные места на подачу виз стремительно заканчиваются. Поэтому, если вы планируете путешествие, лучше записаться заранее. Многие люди, которые планировали улететь за границу летом или в начале осени, не успели подать заявление на визу.

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