Курорты Турции: какой лучше выбрать в 2022 году

Ежегодно Турция становится одним из самых популярных курортов для туристов из России и многих других стран Европы. Эта страна отличается крайне удачным расположением – ее омывают сразу 4 моря. Помимо этого, Турция привлекает количеством отелей, работающих по системе «Все включено» и разнообразием выбора – отдых на курортах этой страны может быть максимально бюджетным, а может – вполне люксовым. В Турции каждый сможет найти для себя подходящее под его запросы место для отпуска. Что касается отдыха с детьми, песчано-галечные пляжи и пологий вход в воду, которые можно найти на побережье любого из морей, омывающих страну, отлично для этого подойдут. Важно лишь уделить этому особое внимание перед тем, как забронировать новости.

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В этом материале «Рамблер» расскажет о самых популярных курортах Турции.

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Зачастую, выбор российских туристов падает на курорты, расположившиеся на побережье Средиземного и Эгейского морей. Именно эти курорты славятся своими песчано-галечными пляжами и пологим входом в море. Летом туристов в Турции действительно много, особенно на Средиземном побережье. В случае, если вам хочется спокойного и тихого отдыха, имеет смысл рассмотреть путевки на Эгейское побережье поздней весной или ранней осенью, когда поток туристов немного спадет. Пляжный сезон здесь довольно долгий – с мая по октябрь.

Сиде

Туры в Сиде зачастую выбирают для семейного отдыха, по той причине, что пляжи и инфраструктура города будут комфорты для детей и взрослых. Большая часть побережья песчаная или песчано-галечная, вход в море плавный, что особенно нравится родителям.

Сам город называют музеем под открытым небом за его древние достопримечательности. В старом городе даже сохранился амфитеатр, который был построен во II веке н.э. В ту эпоху именно там проводились бои гладиаторов и показывались театральные представления. Если перед вами встанет вопрос, куда поехать в Сиде, отправляйтесь в Старый город. Там же вы найдете и древнюю рыночную площадь.

Большинство отелей в городе работают по системе «все включено».

Анталья

Анталья, пожалуй, самый известный турецкий город, благодаря аэропорту, расположенному в нем. А, может, все дело в большом количестве топовых отелей, расположившихся на Средиземном побережье в черте этого города. Однако некоторые анталийские пляжи уступают другим курортам, тк многие из них выполнены из бетонных платформ – в районах Адалар и Бланш. В районе Лара – песчаные дюны, в в Лимане и Коньяалты.

Город славится своей древней гаванью, крепостной стеной, окружившей старый город, белыми мраморными воротами Адриана, а также гигантским аквапарком.

Отдых в Анталии прекрасно подойдет и для активных туристов, предпочитающих вечерами выходить за территорию отеля – в городе много мест, где проводятся пенные вечеринки или играет живая музыка.

Кемер

Туры в Кемер часто бронируются россиянами – на курорте постоянно слышна русская речь и местные научились неплохо в ней разбираться, так что если для вас важно, чтобы в отеле с вами могли объясняться на вашем языке, имеет смысл выбрать именно это направление. Однако учитывайте, что в летний сезон температура воздуха в Кемере слишком высока и зачастую может достигать более чем 40 градусов. Для спокойного отдыха на море прекрасно подойдут поселки, находящиеся в непосредственной близости с городом – Текирова, Бельдиби, Гёйнюк и другие. Если же вы летите в Турцию компанией, присмотрите отель в самом Кемере – город полон ночных клубов, ресторанов и баров.

Для тех, кто любит экскурсии, Кемер хранит множество местных достопримечательностей, среди которых руины древнего Фаселиса и ликийский городок Олимпос, основанный во II веке. Все они расположены в непосредственной близости от самого города. Поехать туда можно как с экскурсией, так и своим ходом.