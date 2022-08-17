Турбизнес Литвы не рекомендует отказывать в обслуживании россиянам

Ассоциация гостиниц и ресторанов Литвы не готова рекомендовать средствам размещения и объектам общепита отказывать в обслуживании российским туристам. Об этом журналистам рассказала президент организации Эвалда Шишкаускене.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По ее словам, такая инициатива недавно обсуждалась на заседании ассоциации. Основанием для поднятия вопроса стало решение руководство усадьбы Пакруой, одной из известнейших туристических достопримечательностей Литвы, запретить вход на территорию комплекса гражданам РФ. Так администрация объекта выразила поддержку властям республики, которые ограничили выдачу турвиз россиянам.

Эвалда Шишкаускене пояснила, что сами отельеры и рестораторы вправе устанавливать правила для своих заведений. В частности, отказывать в обслуживании туристам из России. Однако ассоциация не считает нужным поддерживать подобную позицию официальной рекомендацией со своей стороны.

«Вчера правление обсуждало этот вопрос, однако решило не принимать такую инициативу, так как в ней нет необходимости: в Литву сегодня приезжают только единичные туристы из России», – пояснила эксперт.