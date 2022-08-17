Малайзия: какие ограничения отменены для туристов

Малайзия вернулась к допандемийным условиям приема иностранцев. С начала августа стало возможным посещать курорты и достопримечательности без карантина и медицинских паспортов. Подробности об особенностях въезда и отдыха узнал корреспондент TourDom.ru.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Без оглядки на COVID-19

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Для поездки в Малайзию больше не нужно иметь прививку от COVID-19, делать ПЦР-тест перед вылетом, скачивать на смартфон спецприложение и заполнять карту путешественника. С начала августа иностранцы приезжают в страну независимо от статуса по вакцинации. Информация об этом появилась на сайте IATA – Международной ассоциации воздушного транспорта, на которую ориентируются авиакомпании при перевозках.

В случае появления симптомов заражения коронавирусом во время путешествия будут назначены тестирование и недельная изоляция при положительном результате. Впоследствии при отрицательном экспресс-тесте на антигены этот срок будет сокращен. Для медицинского обслуживания туристам необходимо иметь страховку с покрытием от 20 тыс. долларов, включающую лечение от ковида.

Несмотря на отсутствие требований по тестам и сертификатам прививок на границе, их может попросить авиаперевозчик. Как отметили путешественники, так произошло 2 августа, в частности при регистрации на рейс в Шереметьево, а у тех, кто в этот же день вылетал в Куала-Лумпур из Внуково и Домодедово, ничего не спросили. Все зависит от правил, которые есть на данное время в аэропорту-хабе.

Долгий авиаперелет

Популярные пляжные направления – острова Лангкави и Пенанг в Андаманском море и экзотический Борнео на краю Южно-Китайского моря. Сюда, как и ранее, можно долететь лишь с пересадками. Из России регулярные рейсы до Куала-Лумпура осуществляют несколько перевозчиков, среди которых Emirates, Turkish Airlines, Qatar Airways, Etihad Airways со стыковками в Стамбуле, Дубае, Дохе, Ташкенте и других хабах.

Например, в соцсетях есть опыт длительного перелета с пересадкой в Дели. Как отмечают туристы, они в течение 8 часов не могли перейти из транзитной зоны в зону вылета из-за того, что у них были электронные посадочные талоны, а не распечатанные. В итоге пришлось долго ждать представителей авиакомпании.

Пограничный контроль

Российские туристы могут находиться в Малайзии до 30 дней без необходимости получать визу. В паспорт ставят штамп о пересечении границы. Для поездки необходимо иметь загранпаспорт со сроком действия не менее полугода.

Также заполняют небольшую миграционную карту. На паспортном контроле сделают фото и снимут отпечатки пальцев. Еще два требования – наличие обратного билета и не менее 500 долларов. Однако, по откликам туристов, на таможне редко просят их предоставить.

Наличные и карты

Собираясь в Малайзию, предпочтительнее взять с собой наличные доллары и оформить карту Union Pay. В торговых центрах и отелях распространена безналичная оплата. По сообщениям путешественников, в целом платежи проходят, но случаются и отказы в проведении транзакции. Перед поездкой лучше предупредить свой банк, чтобы исключить возможную блокировку транзакций.

Оплату за экскурсии, развлечения и походы в кафе-рестораны принимают в малазийских ринггитах. Местную валюту можно получить в обменных пунктах. В столичном аэропорту, по отзывам, самый невыгодный курс, к примеру, было меньше 4 ринггитов за доллар, когда местный центробанк установил соотношение 4,4:1. В городских обменниках курс в большей степени зависит от номинала: лучший – для купюр по 100 и 50 долларов.

Также обращают внимание на год выпуска. Как сообщил один из туристов, на Пенанге ему пришлось менять «старые» 50-долларовые банкноты из расчета за 1 доллар – 4,05–4,1 ринггита, когда за купюры с новым дизайном давали по 4,3–4,35.

Банкоматы принимают российские карты Union Pay, хотя и бывают отказы в обслуживании. Уровень тарифов и комиссий за снятие зависит от банков. В соцсетях есть такой пример: МТС Банк при конвертации рублей в доллары по курсу 66:1 позволил снять 1 ринггит за 15 руб. В то же время его стоимость по карте Россельхозбанка составила около 13 руб., а Почта Банка – 12,5 руб. за ринггит. Турист указал, что последний банк взял за конвертацию 3% к курсу российского ЦБ и комиссию в 300 руб. за одно снятие.

Не надо забывать, что и местные банки имеют свои тарифы на конвертацию и обслуживание. Обычно банкоматы позволяют получить 1,5 тыс., реже – 2 тыс. ринггитов за один раз.

Ситуация в стране

В Малайзии большинство жителей – мусульмане. Поэтому иностранцам рекомендуют не ходить в открытой одежде на улицах. Но судя по комментариям и видеоматериалам в соцсетях, на Лангкави и Пенанге отдыхающие чувствуют себя раскрепощенно на общественных пляжах, гуляют и ездят на экскурсии в самых легких нарядах. Даже зимой здесь очень жарко – до экватора всего несколько сот километров.

На курортных островах можно свободно купить алкогольные напитки и пиво. Питание в отелях, как правило, включает лишь завтрак и обслуживание по меню. Доступная инфраструктура дает возможность оценить местную кухню за стенами гостиниц.

На курортах в целом безопасно. Обычно отдыхающие не покидают туристические зоны, а местные жители доброжелательны ко всем иностранцам. Россияне не чувствуют здесь никакого дискомфорта. По общим оценкам, обслуживание в отелях, магазинах, экскурсионных агентствах не вызывает никаких трудностей, а персонал приветлив.

Более внимательным следует быть в столице страны. Посольство РФ в Малайзии обращает внимание на случаи уличных грабежей и краж в Куала-Лумпуре. По данным полиции, «преступления в основном совершают мотоциклисты, которые на ходу вырывают сумки и другие предметы».