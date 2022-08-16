ТОП фактов о детской преступности на известных курортах

О преступности в курортных городах давно все знают, туристы соблюдают осторожность и опытных путешественников, казалось бы, уже ничем не удивить. Но когда в роли преступников выступают дети, это сбивает с толку даже самых морально подготовленных людей. Детская преступность в Турции стремительно растет в летний сезон, сегодня мы расскажем об этом подробнее.

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Один из основных видов детской преступности это воровство. С началом туристического сезона сотни малолетних карманников с окраин Турции стекаются поближе к местам обитания приезжих. Это вовсе не оборванцы-беспризорники, как принято считать. Многие воришки действуют под руководством старших «менеджеров», играющих роль их родителей, выглядят прилично и не вызывают у туристов опасений.

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Основная возрастная категория малолетних преступников - 8-13 лет. Излюбленные «рабочие точки» - пляжи, парки возле отелей, супермаркеты. В последних лишиться своей собственности особенно легко. Пока вы увлечены покупками, милые на вид дети обчищают ваш карман, якобы выбирая что-то из товара, стоя рядом с вами. Очень сложно что-то заподозрить, ведь воришка вместе с папой или мамой, приличными на вид людьми. Вы никак не отличите вора от обычного ребенка. Выход один – не выпускать из-под контроля кошелек. Не надейтесь на камеры видеонаблюдения, они работают далеко не во всех супермаркетах.

Прием «потерявшийся ребенок». Этот трюк изобрели в Египте, но турки с успехом его переняли. В представлении, как правило, участвуют дети до 10-ти лет. Якобы потерявшийся малыш надрывно плачет, и пока вы пытаетесь найти его родителей или сообщить в полицию, ваши карманы опустошаются. Когда дело сделано, «родители» потеряшки немедленно находятся и исчезают из вашего поля зрения.

Пляжи - это раздолье для детей-воришек. Они ни у кого не вызывают подозрения, и в процессе псевдо- игры просматривают сумки отдыхающих. Те, кто постарше, заняты более сложной работой, порой они изображают солнечный удар и пока сердобольные туристы оказывают помощь, виртуозно расстегивают браслеты и серьги спасителей. В основном такой прием практикуется на многолюдных пляжах, где легко создать суету и затеряться в толпе.

Фишка детей-воришек, распространенная в Стамбуле, это воровство возле мечети. Уж где-где, а там туристы редко ожидают подобный подвох. Чаще всего такие инциденты случаются в туристических районах, таких как Султанахмет. Перед входом в мечеть часто происходит суета, когда женщины снимают обувь и покрывают голову, именно этот момент и поджидают юные преступники.