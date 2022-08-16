Подростка сняли с рейса за неудачный розыгрыш пассажиров

В Нидерландах 13 августа сняли с рейса 18-летнего юношу после того, как он отправил пассажирам фото авиакатастрофы прямо перед взлетом. Это уже второй случай в стране за неделю, когда рейс задерживается из-за рассылки пассажирам подобных фотографий.
Во втором случае фотографии пришли даже на телефон пилота. Сообщается, что для рассылки использовался сервис для Apple-устройств AirDrop. Самолет не взлетал до тех пор, пока отправитель фото авиакатастрофы не сознался в содеянном.
О том, почему с помощью приложения AirDrop можно запросто посеять панику в салоне самолета, рассказал управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев:
Евгений Царев управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT.
«Сама функция AirDrop — это, по сути, отдельное приложение, которое позволяет обмениваться файлами между устройствами, которые находятся рядом. Чтобы передать файл, другая сторона должна либо по умолчанию в настройках поставить соответствующую галочку о том, что прием производить от всех, что редко используется и не во всех версиях работает полноценно, либо же просто принять синхронизацию. По всей видимости, человек делал запросы всем подряд, кто находился рядом, и пытался отправить файл, ну, в данном случае изображение с авиакатастрофой. Люди — существа любопытные, и некоторые просто начали принимать. Для того чтобы поднять в данном случае панику на борту достаточно было какому-то количеству пассажиров отправить сообщения. Пользователям Android, понятное дело, эти сообщения не будут приходить, можно сделать так, чтобы и на Android передача осуществлялась, но тем не менее в данном случае, если мы говорим про AirDrop, скорее всего, пользователям Apple приходило. Представьте, человек садится самолет, ему приходит какое-то предложение по синхронизации устройств, безусловно, найдутся люди, которые нажмут на синхронизацию и получат после этого подобного рода изображения».
Авиакомпания Transavia занесла человека, напугавшего пассажиров, в черный список. Похожий инцидент случился 10 августа и тоже в Нидерландах. Оба мужчины подозреваются в угрозах безопасности. Полицейская служба и прокуратура проводят расследование.
Само приложение AirDrop создавалось для обмена файлами. Передавать файлы можно любые. Защитой будет просто отказ от приема файлов. Приложение можно настроить так, чтобы принимать файлы только от своих контактов и тогда ни один посторонний файл на телефон не придет. Кроме того, приложение можно просто отключить и не пользоваться им в такие ответственные моменты, как полет на самолете.