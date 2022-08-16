Подростка сняли с рейса за неудачный розыгрыш пассажиров

«Сама функция AirDrop — это, по сути, отдельное приложение, которое позволяет обмениваться файлами между устройствами, которые находятся рядом. Чтобы передать файл, другая сторона должна либо по умолчанию в настройках поставить соответствующую галочку о том, что прием производить от всех, что редко используется и не во всех версиях работает полноценно, либо же просто принять синхронизацию. По всей видимости, человек делал запросы всем подряд, кто находился рядом, и пытался отправить файл, ну, в данном случае изображение с авиакатастрофой. Люди — существа любопытные, и некоторые просто начали принимать. Для того чтобы поднять в данном случае панику на борту достаточно было какому-то количеству пассажиров отправить сообщения. Пользователям Android, понятное дело, эти сообщения не будут приходить, можно сделать так, чтобы и на Android передача осуществлялась, но тем не менее в данном случае, если мы говорим про AirDrop, скорее всего, пользователям Apple приходило. Представьте, человек садится самолет, ему приходит какое-то предложение по синхронизации устройств, безусловно, найдутся люди, которые нажмут на синхронизацию и получат после этого подобного рода изображения».