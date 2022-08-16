Как устроена коммуналка в Европе

В России домами управляет "Жилищник" 70%, а в Европе приоритет в принятии решений принадлежит собственникам. "Рамблер" расскажет, как устроена коммуналка на западе.

Фото: unsplash unsplash

Централизованный типа управления многоквартирными распространен только в России. Например, Венгрия, Чехия, Словакия и Эстония изменили систему.

Видео дня

Сейчас житеи сами выбирают управляющих и подрядчиков по содержанию дома. Например, асфальт ремонтируют только в случае, если все жители дома скинулись или разделили чек поровну, взяв на себя обязательства за тех, кто не имеет денег.

На капитальный ремонт деньги тоже нигде, кроме России, не собирают За границей жильцы сами следят за состоянием дома и получают финансовую поддержку от властей.

Лучший опыт ЖКХ и жилищного строительства принадлежит Германии, где горожане сами могут выступить в роли заказчиков строительства жилого дома.

Норвегия, Швеция, Финляндия

Жители скандинавских стран тратят в среднем 10,8% от зарплаты это где-то 320 евро. Основная статья расходов приходится на газ. Зимой в странах используют альтернативные источники отопления, наприер, котлы на биотопливе.

США

Затраты на коммунальные услуги могут составлять от 350$ в месяц, но официально эта статья расходов 12,9% от зарплаты. Вода и газ здесь также основные составляющие счета за коммунальные услуги. Квартплаты в США не существует, однако есть налог на недвижимость – 13% от её стоимости.

Франция

Французы отдают 13,5% своей зарплаты, это примерно 389$. Но за сэкономленную воду власти возвращают жителям сумму по более высокому тарифу.

Великобритания

Жить в Британии действительно дорого, больше 22% зарплаты тут уходит на коммунальные услуги. Общая сумма выходит примерно на 375 евро и больше. Зимой англичане используют электрообогреватели, поэтому затраты на электричество – основная статья расходов британцев.

Германия

Ежемесячно немцы отдают 13,6% своей зарплаты на коммуналку, это около 370$. Однако в Германии существуют и другие статьи обязательных расходов, например, оплата радио, которым вы можете даже не пользоваться или его может не быть.