На японском пляже появился дельфин-агрессор

Полиция Японии призывает любителей пляжного отдыха держаться подальше от дельфинов. Информация оказалась в распоряжении The Guardian.

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Как выяснилось, это следствие нападений одного животного на людей, в результате которых не менее шести человек получили травмы, к счастью, не очень серьезные. Впрочем, одного плоацв дельфин покусал так, что ему на руку наложили 14 швов.

По данным газеты, с конца июля индо-тихоокеанский дельфин-афалина "терроризирует" купальщиков на трех пляжах в префектуре Фукуи (побережье Японского моря). Он набрасывается на людей в море и кусает их. В большинстве случаев это происходит на расстоянии не более 10 метров от берега. Власти установили подводный излучатель "устрашающих" для дельфинов ультразвуковых волн, однако дельфин еще дважды "нанес удары" уже после начала работы этого прибора. Полицейские патрулируют пляжи и раздают листовки с информацией о потенциальной опасности дельфинов и советами не приближаться к ним во время купания.