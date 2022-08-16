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1 час назад

Посетителей пляжей в Японии предупредили об агрессивном дельфине

Газета.Ru

Посетителей пляжей в Японии призывают держаться подальше от дельфинов после серии нападений одного животного, в результате которых по меньшей мере шесть человек получили незначительные травмы. Об этом пишет The Guardian.

Посетителей пляжей в Японии предупредили об агрессивном дельфине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

С конца июля индо-тихоокеанский дельфин-афалина покусал нескольких купальщиков на трех пляжах в префектуре Фукуи на побережье Японского моря. Большинство инцидентов произошло в пределах 10 метров от берега. Человеку, который пострадал больше всего, пришлось наложить 14 швов после укуса дельфина за руку на популярном пляже Кошино.

Власти установили подводное устройство, излучающее ультразвуковые волны, которое должно отпугнуть животных. По их словам, два нападения произошли после того, как оборудование уже было установлено. Местная полиция начала патрулировать пляжи и раздавать листовки, предупреждающие людей о потенциальной угрозе и призывающие их держаться на расстоянии от дельфинов.

Нападения дельфинов на людей случаются крайне редко, но это возможно, если животные чувствуют угрозу.

«Есть определенные части тела, к которым дельфины не любят, чтобы прикасались, например, кончик носа и спинной плавник», — сказал Масаки Ясуи, сотрудник департамента по развитию туризма.

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